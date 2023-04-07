ريليفو: ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع بيلينغهام
أفاد برنامج "ريليفو" بأن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام متوسط ميدان بروسيا دورتموند.
وبحسب الموقع، فإنه إذا التعاقد مع بيلينغهام يمثل أولوية مطلقة في ريال مدريد قبل شهرين من الآن، فإن الوضع الآن قد هدأ كثيرًا.
وأوضح أن ريال مدريد يفكر في شد أحزمته في السوق الصيفي المقبل؛ لأن المصاريف التي يسببها الملعب تتطلب ذلك، في حين أن وصول بيلينغهام البالغ من العمر 19 عامًا سيعني مصروفات قد تتجاوز 100 مليون يورو.
وأشار إلى أن ريال مدريد يمكنه تحمل هذا الاستثمار، لكن الميرنغي لا يريد اتخاذ أي خطوات خاطئة؛ لأن اللاعب يثير بعض الشكوك، خاصة بسبب ما يحتاج عادة اللاعبون الإنجليز للتأقلم مع ريال مدريد.
لكن المشكلة الرئيسة هي السعر، حيث يجب أن ينافس ريال مدريد عظماء الدوري الإنجليزي (ليفربول ومانشستر سيتي على وجه التحديد) للحصول على توقيع بيلينغهام.
وذكر "ريليفو" أنه إذا كان وصول بيلينغهام بسعر معقول، فلن تكون هناك مشكلة؛ لأنه إذا حافظ اللاعب على تقدمه الحالي فسيكون من بين الأفضل في العالم في السنوات المقبلة.
وسينتظر ريال مدريد حتى نهاية الموسم لتحقيق التوازن النهائي لما يحتاجه الفريق في موسم 2023/2024.
وسيرى ريال مدريد ما سيحدث في دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك الرحيل المحتمل لبعض اللاعبين.
وهذا هو السبب في أنه لم يتم استبعاد التعاقد مع بيلينغهام بشكل نهائي.
وقال"ريليفو" إن الخيار الوحيد أمام ريال مدريد للعمل على الصفقة مرة أخرى هو أن يتخذ بيلينغهام خطوة للأمام ويعبر عن رغبته في ارتداء قميص الميرنغي فقط، وهو أمر يبدو الآن معقدًا.
وفي ريال مدريد أوضحوا تمامًا أنهم لا يستطيعون الاقتراب مما تقدمه فرق مثل مانشستر سيتي أو ليفربول، لا في قيمة الصفقة ولا في راتب اللاعب.