ريليفو: ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع بيلينغهام

أفاد برنامج "ريليفو" بأن ريال مدريد لم يعد مهتما بالتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام متوسط ميدان بروسيا دورتموند.

وبحسب الموقع، فإنه إذا التعاقد مع بيلينغهام يمثل أولوية مطلقة في ريال مدريد قبل شهرين من الآن، فإن الوضع الآن قد هدأ كثيرًا.

وأوضح أن ريال مدريد يفكر في شد أحزمته في السوق الصيفي المقبل؛ لأن المصاريف التي يسببها الملعب تتطلب ذلك، في حين أن وصول بيلينغهام البالغ من العمر 19 عامًا سيعني مصروفات قد تتجاوز 100 مليون يورو.