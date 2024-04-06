برشلونة قرر استعادة شادي رياض من ريال بيتيس
كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة قرر استعادة لاعبه شادي رياض من صفوف ريال بيتيس في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويمتلك نادي برشلونة الحق في استعادة شادي رياض من ريال بيتيس، مقابل تفعيل بند إعادة شراء اللاعب مقابل دفع أربعة ملايين يورو.
وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة لن يحتفظ باللاعب، بل سيقومون ببيعه في حال عدم وجود حاجة فنية له من قبل الجهاز الفني الجديد للفريق.
ومنذ انضمامه إلى بيتيس من برشلونة، أصبح رياض لاعبًا أساسيًّا لفريق مانويل بيليغريني وتطور مستواه كلاعب.
وانعكس هذا النمو على قيمته السوقية التي ارتفعت من 500 ألف يورو إلى ستة ملايين يورو، وبناءً على ذلك، يعتقد برشلونة أنهم يمكنهم تحقيق أرباح كبيرة من بيعه حتى لو دفعوا أربعة ملايين يورو مقابل إعادته.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد الحصول على 15 مليون يورو من وراء بيع شادي رياض.
واختتم التقرير: "مع ارتفاع الاهتمام به، سيكون إعادة ضمه ثم بيعه بمبلغ أكبر خطوة ذكية، خاصة مع حاجة برشلونة إلى دفعة مالية".