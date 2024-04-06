برشلونة قرر استعادة شادي رياض من ريال بيتيس

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة قرر استعادة لاعبه شادي رياض من صفوف ريال بيتيس في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتلك نادي برشلونة الحق في استعادة شادي رياض من ريال بيتيس، مقابل تفعيل بند إعادة شراء اللاعب مقابل دفع أربعة ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة لن يحتفظ باللاعب، بل سيقومون ببيعه في حال عدم وجود حاجة فنية له من قبل الجهاز الفني الجديد للفريق.