الهلال والأهلي يصارعان تشيلسي على صفقة مدوية

دخل الهلال والأهلي عملاقا الدوري السعودي لكرة القدم في صراع مشتعل مع نادي تشيلسي الإنجليزي المتوج أخيرًا بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصراع المثير بين الأندية الثلاثة يرجع إلى رغبتهم في الفوز بصفقة مدوية لتدعيم الجانب الهجومي.

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وأفاد تقرير نشره موقع "fichajes" بأن الهولندي تشافي سيمونز، نجم لايبزيغ الألماني، أصبح محور اهتمام الهلال والأهلي، بجانب تشيلسي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأصبح سيمونز صاحب الـ22 عامًا قريباً للغاية من مغادرة لايبزيغ الذي حدد مبلغ 110 ملايين يورو للسماح للاعب الموهوب بالرحيل.

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وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يبقى أبرز الأندية المهتمة بضم سيمونز بجانب الأهلي والهلال، اللذين يراقبان وضع اللاعب للظفر بخدماته.

ولم يتخذ اللاعب الهولندي الذي تبلغ قيمته التسويقية 70 مليون يورو أي قرار بعد بشأن مسيرته الكروية.

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ويرتبط اللاعب الهولندي بعقد مع فريقه الألماني حتى صيف 2027 بعد انتقاله إلى صفوف لايبزيغ قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي معاراً في يوليو 2023 قبل تفعيل بند شراء عقده في شهر يناير الماضي.

ولعب سيمونز في فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، ثم رحل إلى فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان، ثم رحل مجاناً إلى آيندهوفن الهولندي في يناير 2022.