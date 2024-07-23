كشفت رابطة الدوريات المحلية الأوروبية لكرة القدم اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا عن اعتزامهما التقدم بشكوى مشتركة إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على جدول المباريات الدولية الذي ينظمه الفيفا.

وجاء قرار مقاضاة "فيفا" لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي كخطوة من الهيئتين بعد إجراءات قانونية اتخذتها اتحادات اللاعبين في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ضد الفيفا بشأن نفس القضية في محكمة بروكسل التجارية الشهر الماضي.

وأعلنت عديد الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2023 احتجاجها على النسق القاتل لجدول المباريات سنويا ما يمثل خطرا على صحة اللاعبين، فيما جاء قرار تنظيم مونديال الأندية 2025 بصيغة جديدة تضم 32 فريقا ليزيد في حدة الانتقادات.

وقال مصدر مطلع إنه سيتم تقديم شكوى للمفوضية الأوروبية، التي تعمل كمنفذ لشؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة.

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وقالت رابطة الدوريات الأوروبية واتحاد اللاعبين المحترفين إن جدول المباريات الدولية تجاوز مرحلة التشبع وأصبح غير مستدام لبطولات الدوري المحلية فضلا عن أنه يشكل خطرا على صحة اللاعبين.

وفي المقابل قال الفيفا إن جدول المسابقات الحالي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الفيفا بعد مشاورات شاملة ضمت اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة بطولات الدوري المحلية.

وقال المتحدث باسم الفيفا "جدول الفيفا هو الأداة الوحيدة التي تضمن استمرار وبقاء كرة القدم الدولية والتعايش والازدهار إلى جانب كرة القدم المحلية والقارية".

وأضاف:"بعض البطولات المحلية في أوروبا، هي نفسها جهات تنظيم البطولات وهيئاتها التنظيمة، تتصرف وفقا لمصالحها التجارية الذاتية دون مراعاة أي شخص آخر في العالم. من الواضح أن هذه البطولات المحلية تفضل جدولا مليئا بالمباريات الودية والجولات الصيفية والتي غالبا تشهد رحلات سفر مكثفة".

وتواجه الفيفا خلال السنوات الماضية اتهامات بشكل متكرر بكونها تبحث عن زيادة أرباحها المالية ومصالحها التجارية وتتجاهل مسؤولياتها كاتحاد دولي.

وأعلن الفيفا العام الماضي أن كأس العالم 2026 ستشهد 104 مباريات بدلا من 64 مباراة نظرا لتوسع البطولة لتضم 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.

كما أعلن أن مونديال الأندية سيضم بدءا من 2025، مشاركة 32 فريقا وهو ما أثار احتجاج بعض النوادي في وقت راجت معلومات بأن المسابقة مهددة بالإلغاء قبل أن يعلن الاتحاد الدولي إقامتها رسميا في الصيف القادم.