أنتيتوكونمبو لاعب السلة الأمريكي للهلال: يمكنك التعاقد معي.. أنا أشبه مبابي

قال لاعب السلة الأمريكي يانيس أنتيتوكونمبو، مازحا، إن نادي الهلال السعودي يمكنه التعاقد معه، بدلا من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وجاء تعليق يانيس أنتيتوكونمبو بعد تقارير عن سعي الهلال للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، مقابل صفقة ضخمة.

ونشر أنتيتوكونمبو صورة له عبر حسابه في موقع "تويتر" وعلق موجها تعليقه للهلال: "تستطيع التعاقد معي، أنا أشبه مبابي".