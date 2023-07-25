أنتيتوكونمبو لاعب السلة الأمريكي للهلال: يمكنك التعاقد معي.. أنا أشبه مبابي
قال لاعب السلة الأمريكي يانيس أنتيتوكونمبو، مازحا، إن نادي الهلال السعودي يمكنه التعاقد معه، بدلا من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وجاء تعليق يانيس أنتيتوكونمبو بعد تقارير عن سعي الهلال للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، مقابل صفقة ضخمة.
ونشر أنتيتوكونمبو صورة له عبر حسابه في موقع "تويتر" وعلق موجها تعليقه للهلال: "تستطيع التعاقد معي، أنا أشبه مبابي".
الهلال يريد مبابي
وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل بشبكة "سكاي سبورتس"، قد قال إن الهلال تقدَّم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "قدَّم الهلال عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل مبابي، العرض برقم قياسي، إذ قدَّموا 300 مليون يورو لبداية المفاوضات معهم".
وأضاف: "لا توجد محادثات بين الهلال ومبابي، كما أن باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد".
في حين ذكرت شبكة "CBS" أن "الهلال مستعد للتعاقد مع مبابي لمدة موسم واحد، ومنحه راتبًا لمدة عام نحو 700 مليون يورو، ثم تصبح لديه الحرية في قرار المغادرة لريال مدريد".
بينما قالت صحيفة "ليكيب" إن "باريس سان جيرمان سيوافق على عرض الهلال في حال نجحوا بإقناع مبابي".
وينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى 2025.
لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، أبلغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند التجديد حتى 2025، وأنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
وهذا يعني أن مبابي سيغادر مجانا صيف العام المقبل، وهو الأمر الذي يغضب باريس سان جيرمان الذي يريد أن يجدد مبابي عقده أو أن يرحل هذا الصيف؛ للحصول على عائد مادي وتجنب رحيله مجانا بعد عام واحد.
وعلق ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على طلب مبابي بالقول: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".