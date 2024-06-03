فينيسيوس يوجه رسالة حاسمة لرئيس ريال مدريد

وقال جونيور في مقابلة تلفزيونية:" أتمنى أن يكون فلورنتينو بيريز متابعًا لهذا اللقاء، أريد أن أبلغه بشيء مهم".

وأضاف: "أتمنى أن أبقى هنا في ريال مدريد إلى الأبد، أريد أن أجدد عقدي حتى الاعتزال".

وتابع: "أتمنى أن أكون مثل توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو، أريد البقاء مع ريال مدريد حتى انتهاء مسيرتي الكروية".