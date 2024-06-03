فينيسيوس يوجه رسالة حاسمة لرئيس ريال مدريد
وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، رسالة حاسمة إلى فلورنتينو بيريز رئيس ناديه.
وقاد جونيور فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمستويات متميزة قدمها النجم البرازيلي صاحب الـ23 عامًا.
وسجل جونيور هدفًا في فوز ريال مدريد على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، مساء السبت الماضي، في اللقاء النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال جونيور في مقابلة تلفزيونية:" أتمنى أن يكون فلورنتينو بيريز متابعًا لهذا اللقاء، أريد أن أبلغه بشيء مهم".
وأضاف: "أتمنى أن أبقى هنا في ريال مدريد إلى الأبد، أريد أن أجدد عقدي حتى الاعتزال".
وتابع: "أتمنى أن أكون مثل توني كروس ولوكا مودريتش وناتشو، أريد البقاء مع ريال مدريد حتى انتهاء مسيرتي الكروية".
وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن قلعة الميرينغي.
وسجل جونيور 24 هدفًا مع ريال مدريد خلال 39 مباراة هذا الموسم، كما صنع لزملائه 11 هدفًا.
وأحرز اللاعب البرازيلي 6 أهداف، وصنع 5 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.