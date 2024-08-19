أثار أداء ريال مدريد في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1، مساء أمس الأحد، ردود فعل واسعة بعدما فرّط في تقدمه وقدم بداية باهتة بمستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وجاء الأداء الباهت للاعبي ريال مدريد رغم مشاركة القوة الضاربة في الخط الأمامي بقيادة كيليان مبابي بجانب فينيسيوس جونيور ورودريغو وجود بيلينغهام.

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وأعادت تشكيلة ريال مدريد إلى الأذهان جيل الجلاكتيكوس الشهير الذي استقدمه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في بداية الألفية الثالثة والتي ضمت نجومًا من العيار الثقيل على رأسهم زين الدين زيدان ولويس فيغو ورونالدو وديفيد بيكهام.

ولكن لماذا لم تقدم ترسانة ريال مدريد الهجومية الأداء المنتظر في مباراة ريال مايوركا؟

وتسرد "إرم نيوز" خطأ تكتيكيا ضخما أصاب ريال مدريد وعطل نجومه هجوميا في لقاء ريال مايوركا:

خطأ تكتيكي

أظهرت بعض التحليلات لأداء ريال مدريد خطأ تكتيكيا واضحا من جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاستفادة من قدرات الرباعي الهجومي المرعب فينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو ومبابي.

وكشفت الخرائط الحرارية لتحركات اللاعبين الأربعة ميلهم إلى الجبهة اليسرى في التحرك وهو ما جعل هناك زحاما واضحاً في هذه الجبهة وأثر على فاعلية ريال مدريد.

وظهر رودريغو خلال لقطة تسجيل الهدف نفسه وهو يتحرك في الجبهة اليسرى بينما كان على النقيض الجانب الأيمن شبه خالٍ ولم يستفد منه ريال مدريد هجوميًا سوى بعد مشاركة لوكاس فاسكيز وأردا غولر قبل النهاية مع ظهور لوكا مودريتش لبناء الهجمات.

رسالة مبابي

كشفت رسالة كيليان مبابي في حديثه مع فينيسيوس جونيور بين شوطي لقاء مايوركا معاناة هذا الرباعي هجومياً.

وطالب مبابي زميله فينيسيوس جونيور بالتحرك السريع في اتجاه عكسي له بعدما شعر النجم الفرنسي بعدم وجود مساحات كافية للاستفادة من قدراته وقدرات زملائه.

ضحية منتظرة

أشارت تقارير صحفية إسبانية قبل بداية الموسم إلى احتمالية التضحية بأحد نجوم الفريق تكتيكياً من أجل الاستفادة من قدرات الرباعي المرعب هجومياً.

ولفتت هذه التقارير إلى أن رودريغو قد يفقد مقعده في تشكيلة ريال مدريد للاستفادة من قدرات مبابي بجانب فينيسيوس وبيلينغهام في الخط الأمامي مع تقدم فالفيردي للتوغل هجومياً من العمق أو التحرك يمينًا.