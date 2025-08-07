نجم آرسنال يتجاوز قضية الاغتصاب بالتوقيع رسميا مع فياريال الإسباني

أعلن فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع آرسنال في 30 يونيو الماضي.

وجاء تعاقد الدولي الغاني مع فريق الغواصات في أعقاب أزمة كبيرة يمر بها بعد مثوله الثلاثاء أمام المحكمة في إنجلترا للاستماع إلى أقواله بشأن قضية اغتصاب تورط فيها في حق 3 نساء.

واتُهم بارتي الشهر الماضي باغتصاب امرأتين عندما كان لاعبا في آرسنال. ويواجه خمس تهم اغتصاب تتعلق بامرأتين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، في الفترة ما بين أبريل 2021 ويونيو 2022.

لكن اللاعب حصل على حكم بإطلاق سراحه مقابل دفع كفالة مالية على أن يمثل من جديد أمام المحكمة للحسم في القضية ذاتها.

وبعد أن واجه بعض الانتقادات بشأن التعاقد مع بارتي، قال فياريال في بيان إنه: "على علم بأن اللاعب متورط حاليا في إجراءات قانونية في إنجلترا، ويدافع بشدة عن براءته وينفي جميع التهم الموجهة إليه".

وأضاف النادي الإسباني أنه "يحترم أن مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "وينتظر حكم المحاكم، التي ستكون مسؤولة عن توضيح وقائع القضية. ووفقا للقانون البريطاني فيما يتعلق بالإجراءات القضائية الجارية، لن يعلق النادي على هذه المسألة".

وينضم لاعب خط الوسط المدافع البالغ عمره 32 عاما إلى فياريال لمدة موسم واحد على أن يبدأ تدريباته مع الفريق غدا الجمعة.

وشارك بارتي في 167 مباراة مع أرسنال، وسجل تسعة أهداف بعد انضمامه من أتليتيكو مدريد في 2020.

وشارك نجم آرسنال السابق في 53 مباراة دولية مع منتخب بلاده وأحرز 5 أهداف، وكان عنصرا من تشكيلة غانا في كأس العالم 2010 و2014 وكأس أمم إفريقيا 2017 و2019 و2022.