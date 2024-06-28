مورينيو يطلب مهاجمًا مغربيًا

وأكمل الكعبي عامه الواحد والثلاثين خلال الأيام الماضية بعد مشوار مميز لعب خلاله مع الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي قبل انتقاله إلى الدوري الصيني ثم انضمامه للوداد قبل رحيله إلى هاتاي سبور التركي كما لعب مع السد القطري.

وسجل الكعبي 33 هدفًا مع أولمبياكوس خلال الموسم الماضي الذي شهد مشاركة 50 مباراة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وفاز النجم المغربي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع أولمبياكوس كما حصل على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفًا.