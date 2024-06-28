مورينيو يطلب مهاجمًا مغربيًا
طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، التعاقد مع أحد النجوم الكبار لمنتخب المغرب.
وتولى مورينيو قيادة فريق فنربخشة التركي بشكل رسمي في تجربة جديدة للمدرب البرتغالي.
وقدم مورينيو أول مطالبه لتدعيم صفوف فنربخشة في الموسم المقبل بضم صفقة مميزة لتدعيم خط الهجوم.
واتجهت أنظار المدرب البرتغالي إلى المغربي أيوب الكعبي نجم أولمبياكوس اليوناني لتدعيم هجوم الفريق التركي.
وكشف تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" عن رغبة أولمبياكوس في تجديد عقد الكعبي ولكن الأخير لم يحسم قراره النهائي.
وأشار التقرير إلى أن أيوب الكعبي تلقى اتصالات من جانب فنربخشة التركي للفوز بخدماته في الموسم الجديد بناء على رغبة مورينيو.
وأكمل الكعبي عامه الواحد والثلاثين خلال الأيام الماضية بعد مشوار مميز لعب خلاله مع الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي قبل انتقاله إلى الدوري الصيني ثم انضمامه للوداد قبل رحيله إلى هاتاي سبور التركي كما لعب مع السد القطري.
وسجل الكعبي 33 هدفًا مع أولمبياكوس خلال الموسم الماضي الذي شهد مشاركة 50 مباراة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.
وفاز النجم المغربي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع أولمبياكوس كما حصل على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفًا.