مورينيو يطلب مهاجمًا مغربيًا

🚨EXCL: 🟡🔵🇲🇦 #SüperLig |



🆕️Fenerbahce start negotiation to sign Moroccan striker Ayoub El Kaabi ❗️



➡️ Fenerbahçe want to close the deal in the next days



With @HanifBerkane https://t.co/AqCgbACLj9 pic.twitter.com/QX0tqFIeqF