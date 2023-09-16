"ذا روك" يعود إلى WWE وينفذ حركته الشهيرة ضد أوستن ثيوري (فيديو)

وبدأ العرض بحديث أوستن ثيوري وبات ماكفي مع بعضهما البعض في الحلبة، حيث قال ثيوري إن هذا العرض ليس SmackDown بل هو عرض ثيوري المباشر، ليذكره ماكفي بأن هذا العرض هو عرض الشعب وكانت هذه هي الإشارة لخروج "ذا روك" بموسيقاه الشهيرة، وهو ما استقبله الجمهور بسعادة كبيرة.

وقام أوستن ثيوري بالسخرية من "ذا روك"، ما جعل الجماهير تهتف ضده، ثم هاجم ثيوري "ذا روك"، لكن الأخير قام بحركتي spinebuster وPeople's Elbow وسط تشجيع كبير من الجماهير.

وبدأ جونسون، الذي يعد الآن ممثلاً رائداً، حياته المهنية كمصارع، ونافس في WWE - التي كانت تسمى آنذاك اتحاد المصارعة العالمي منذ عام 1996، وفاز ببطولة القارات بعد عام واحد فقط من بدء مسيرته المهنية، ثم ترك عالم المصارعة لمتابعة مسيرة مهنية رائعة في هوليوود.