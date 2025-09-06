مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر الثاني وتونس الودية

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مواجهة ودية مساء اليوم السبت ضد منافسه المنتخب التونسي للمحليين على ملعب "هيئة قناة السويس" بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

ويقود منتخب مصر الثاني المدير الفني حلمي طولان، ويضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي وأكرم توفيق لاعب وسط الشمال القطري.

ويضم منتخب تونس عدداً من اللاعبين البارزين في الدوري المحلي على رأسهم خليل العياري وأيمن الحرزي.

ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة مصر وتونس الودية:

التشكيل الرسمي

البث المباشر

انطلاق المباراة

الدقيقة 5: سقوط عمر جابر لاعب منتخب مصر بعد انطلاقة سريعة

الدقيقة 8: كرة عرضية من كريم حافظ أبعدها دفاع تونس

الدقيقة 10: كرة عرضية خطيرة من خليل العياري أبعدها الونش مدافع مصر

الدقيقة 12: كرة عرضية لم يدركها أيمن الحرزي نجم منتخب تونس

الدقيقة 19: محاولة قريبة من جانب أفشة لاعب منتخب مصر