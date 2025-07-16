مطلوب في الأهلي.. الاتفاق يحدد سعر خالد الغنام

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتفاق حددت سعر بيع عقد خالد الغنام، لاعب الفريق، والذي عاد لصفوفه بعد نهاية فترة إعارته للهلال.

وأعلن الجناح الشاب خالد الغنام رحيله عن نادي الهلال رسميًّا، وذلك بعد نهاية إعارته إلى الفريق الأول، قادمًا من الاتفاق.

الغنام انضم معارًا إلى الهلال، في صيف عام 2024؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أحقية الشراء النهائي.

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لكن الإدارة الهلالية لم تقم بالتواصل مع نظيرتها في الاتفاق، لتحويل إعارة الجناح الشاب إلى شراء نهائي؛ ليعلن اللاعب رحيله رسميًّا عن "الزعيم".

وقال الغنام في رسالته الوداعية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "تجربتي مع الهلال أضافت لي الشيء الكثير، على كافة الأصعدة".

وشدد الغنام على أنه لن ينسى جمهور الهلال أبدًا، ودعمهم المتواصل له؛ سواء من المدرجات خلال المباريات، أو عبر الرسائل بوسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت من جانبها، أن خالد الغنام بات محط أنظار عدد من الأندية، في مقدمتها الأهلي، وذلك عقب نهاية فترة إعارته مع الهلال.

وشدد التقرير على أن "الاتفاق لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي بشأن شراء عقد اللاعب، رغم وجود رغبة من عدة أندية في التعاقد معه، وسط ترقب لموقف الهلال من تفعيل خيار الشراء أو صرف النظر عن الصفقة".

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ولا يُمانع نادي الاتفاق، حسب الصحيفة، بيع عقد الغنام، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بشرط تلبية مطالبه المالية، حيث يشترط النادي الحصول على 16 مليون دولار.

وشارك الغنام صاحب الـ24 عامًا مع الهلال، الموسم الماضي، في 16 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفًا وحيدًا.