يفصل كريستيانو رونالدو عن العودة لتنفيذ هوايته المفضلة في الملاعب السعودية، وهي تسجيل الأهداف، مجرد ساعات قليلة، قبل أن يخوض أول مباراة رسمية في الموسم ضد نظيره التعاون في نصف نهائي بطولة السوبر، مساء الأربعاء المقبل.

يأتي هذا في وقت صعب للغاية بالنسبة للبرتغالي، الذي سيواجه مهمة ليست بالسهلة برفقة فريقه النصر الذي لم يحقق أي بطولة منذ أن انضم لهم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

تعود أسباب صعوبة مواجهة التعاون المقبلة لعدة نقاط، سنتحدث عن أبرزها في التقرير التالي.

فترة إعداد سيئة

لم تكن فترة الإعداد الخاصة بالنصر هي الأفضل إطلاقًا بين أندية الدوري السعودي، ولا حتى الأفضل بين الفترات التي خاضها "العالمي" في السنوات الماضية.

لا يتعلق الأمر بجودة الفرق التي لعب أمامها وصيف الدوري السعودي، وإنما بالنتائج والأداء الذي قدمه الفريق.

فاز النصر على ماريتيمو فقط بهدف نظيف، وتعادل وديًا مع عدة أندية، كما تعرض لثلاث هزائم محبطة للغاية من بينها رباعية ضد بورتو وثلاثية ضد ألميريا.

اعتراف المدير الفني

لم يكن لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، رجلًا كاذبًا أو مخادعًا عندما تحدث للجماهير مؤخرًا حول الموسم الجديد والوضع الحالي للفريق.

واعترف المدرب أن فريقه لا يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، بالتحديد في تصريحات نقلتها "الرياضية" عقب الخسارة بثلاثية نظيفة.

قد يكون اعتراف كاسترو بمثابة بداية لتصحيح الأخطاء، لكن كان لدى المدرب المجال كله لفعل ذلك في سبع وديات، ولم يحدث.

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أين الصفقات؟

من ضمن التحديات التي سيكون على رونالدو التأقلم معها وخوضها برفقة النصر في الموسم الجديد هو ندرة الصفقات.

فلم ينجح النادي، حتى الآن، في إبرام أي صفقة سوى تلك التي تخص حارس المرمى البرازيلي بينتو، الذي لا تزال هناك شكوك بشأن لحاقه بمباراة نصف نهائي السوبر السعودي ضد التعاون.

يحتاج النصر عدة صفقات لعل أبرزها في مركز قلب الدفاع وفي الجناح الأيسر بالتحديد بدلًا من ساديو ماني الذي لا يقدم المأمول منه، لكن ذلك كله لم يتحقق منه حتى الآن أي شيء.

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عدم جاهزية رونالدو

عاد رونالدو لتدريبات النصر قبل أيام، لكنه حتى تلك اللحظة لم يلعب في أي مباراة ولو ودية برفقة الفريق.

لم يلعب البرتغالي ضد ألميريا، وفاتت فعلًا آخر فرصة من أجل خوضه أي دقيقة.

كل هذا مع الاستمرار في كأس الأمم الأوروبية لدور ربع النهائي، بالإضافة إلى التأخر في العودة لتدريبات الفريق لا يمكنه أن يكون أمرًا جيدًا لـ الدون، الذي قد لا يكون في أتم جاهزية له مع بداية الموسم النصراوي بشكل رسمي.