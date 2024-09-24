"شبيه سفيان رحيمي" يظهر في نادي العين (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي مقطع فيديو أثار تفاعلاً من جانب مشجعي الفريق بسبب ظهور شخص يشبه ملامح المغربي سفيان رحيمي نجم الفريق.

وظهر خلال الفيديو شخص يرتدي القميص رقم 21 بنادي العين في صالة الألعاب الرياضية، بينما يقوم سفيان رحيمي بمصافحته والترحيب به.

ويبدو هذا الشخص قريب الملامح للغاية من سفيان رحيمي الذي داعب شبيهه، ومنحه هدية تذكارية خاصة.

وقلّد شبيه رحيمي احتفال اللاعب مع بعض اللقطات الكوميدية خلال مقطع الفيديو الذي نشره النادي الإماراتي.

وانضم سفيان رحيمي صاحب الـ 28 عامًا إلى نادي العين في صيف 2021 قادمًا من الرجاء المغربي، وجدد اللاعب عقده، مؤخرًا، حتى صيف 2028.

وخاض النجم المغربي الموهوب 110 مباريات بقميص نادي العين، وسجل خلالها 47 هدفًا، وقدّم 40 تمريرة حاسمة.

ولعب رحيمي دورًا كبيرًا في تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بعدما سجل 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وفاز رحيمي بلقب هداف دوري أبطال آسيا بجانب لقب هداف منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت، مؤخرًا، في العاصمة الفرنسية باريس، وقاد خلالها منتخب بلاده للميدالية البرونزية.

وحقق رحيمي من قبل لقب الدوري الإماراتي مع العين بجانب لقب كأس الرابطة.