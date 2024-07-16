رفع الإيقاف عن رمضان صبحي قبل مواجهة بيراميدز والأهلي بالدوري المصري

تلقى نادي بيراميدز خبرًا سارًا بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد برفع الإيقاف عن لاعبه رمضان صبحي.

وتعرض رمضان صبحي للإيقاف بقرار من المنظمة المصرية إلى حين التحقيق معه بشأن اتهامات بفساد عينة المنشطات الخاصة به في إحدى المباريات.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه الأخيرة؛ بسبب الخضوع لجلسات استماع وتحقيق في الفترة الماضية.

ولم يخض اللاعب صاحب الـ 27 عامًا أي مباريات منذ يوم 19 مايو الماضي، بعد وصول إخطار رسمي بإيقافه.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز، لـ"إرم نيوز"، إن رمضان صبحي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق، وسيتم تجهيزه ببرنامج بدني مكثف للحاق بالمباريات.

وأشار إلى أن المنظمة المصرية لم تصدر قرارها بعد بشأن اللاعب سواء بالعفو أو الإيقاف، موضحًا أن اللاعب سيخوض المباريات بشكل طبيعي بعد قرار تعليق إيقافه.

ويطمع بيراميدز في تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بفارق 8 نقاط عن الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وخاض بيراميدز 28 مباراة بالدوري المصري، بينما يخوض الأهلي مساء اليوم الثلاثاء اللقاء رقم 25 في الدوري هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مضيفه بيراميدز يوم 22 يوليو الجاري في الدوري المصري، وهي المباراة التي قد تشهد مشاركة رمضان صبحي.