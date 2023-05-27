ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟
اقترب النادي الأهلي من الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب فوزه على مضيفه طلائع الجيش 2 - صفر، أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من المسابقة.
وعزز الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز، مع وجود مؤجلات للمارد الأحمر.
ورفع الأهلي، الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الشهر المقبل، رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي خاض 23 مباراة فيما لعب بيراميدز 27 مباراة.
ويسعى الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري، والذي غاب عن خزائنه في الموسمين الماضيين لصالح الزمالك غريمه التقليدي.
كم نقطة يحتاجها الأهلي للتتويج بالدرع؟
يحتاج الأهلي إلى 18 نقطة فقط من 11 مباراة متبقية له، ليتوج رسميًا بلقب الدوري المصري دون النظر لباقي نتائج المنافسين.
ويتبقى للأهلي 11 مباراة أمام كل من سيراميكا كيلوباترا، فيوتشر، حرس الحدود، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، الإسماعيلي، الاتحاد، بيراميدز، المقاولون، حرس الحدود، على الترتيب.
حسابيًا الأهلي يحتاج إلى الفوز بـ 6 مباريات يرفع رصيده إلى النقطة رقم 77 وهو الرقم الذي لا يستطيع أحد من منافسيه الوصول إليه.
بيراميدز يتبقى له 7 مباريات وإن فاز بها كلها سيرفع رصيده إلى 76 نقطة وهو ما لن يجعله ينافس، حال فاز الأهلي بـ6 مباريات من 11 مباراة متبقية.