ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟

كم نقطة يحتاجها الأهلي للتتويج بالدرع؟

يحتاج الأهلي إلى 18 نقطة فقط من 11 مباراة متبقية له، ليتوج رسميًا بلقب الدوري المصري دون النظر لباقي نتائج المنافسين.

ويتبقى للأهلي 11 مباراة أمام كل من سيراميكا كيلوباترا، فيوتشر، حرس الحدود، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، الإسماعيلي، الاتحاد، بيراميدز، المقاولون، حرس الحدود، على الترتيب.

حسابيًا الأهلي يحتاج إلى الفوز بـ 6 مباريات يرفع رصيده إلى النقطة رقم 77 وهو الرقم الذي لا يستطيع أحد من منافسيه الوصول إليه.

بيراميدز يتبقى له 7 مباريات وإن فاز بها كلها سيرفع رصيده إلى 76 نقطة وهو ما لن يجعله ينافس، حال فاز الأهلي بـ6 مباريات من 11 مباراة متبقية.