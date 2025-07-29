رياض محرز يعلن موعد اعتزاله اللعب مع منتخب الجزائر

كشف النجم الجزائري رياض محرز، قائد منتخب "الخُضر"، عن موعد نهاية مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

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ويُعد محرز، الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف النادي الأهلي السعودي، أحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية، حيث قاد فريقه الموسم الماضي للظفر بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا إنجازًا تاريخيًا.

وأكد محرز في حديثه لقناة "CARRÉ" أن: "هذا الموسم سيحمل أهمية كبيرة، خاصة مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، وربما المشاركة في كأس العالم".

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موعد اعتزاله اللعب دوليا

وأشار رياض محرز إلى رغبته في إنهاء مسيرته الدولية بشكل لائق.

وأوضح أن نهاية مشواره الدولي ستكون خلال المونديال المقبل، موضحًا: "آمل أن أختم مسيرتي عام 2026 بأداء مميز في كأس العالم المقبلة".

ويرى محرز أن المونديال القادم قد يكون المحطة الأخيرة في مسيرته مع المنتخب الوطني الجزائري.

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يُذكر أن محرز خاض أول مباراة رسمية له في كأس العالم 2014، وقد يُودع الملاعب الدولية في نسخة 2026، بعد مسيرة حافلة توجها بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، وهو الإنجاز الأبرز الذي حققه مع "الخُضر" حتى الآن.