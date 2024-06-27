الاتحاد الليبي يحسم مكان وموعد مباريات الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري
حسم عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، مكان إقامة مباريات الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي.
وأكد الشلماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إقامة مباريات الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي، في إيطاليا بعد الاتفاق مع جميع الأندية.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الليبي والأندية، أثمر عن خطة بديلة بتغيير الملاعب والفنادق إلى روما بدلًا من توسكانا.
وستنطلق مباريات الدوري السداسي يوم 3 يوليو/ تموز القادم في روما، بمشاركة 6 أندية وذلك للمرة الأولى في إيطاليا بعد أن احتضنتها ملاعب تونس خلال العامين الماضيين.
يذكر أن الاتحاد الليبي قرر في وقت سابق، إقامة المباريات دون حضور الجمهور، فيما منح الاتحاد الليبي، وفقًا لما أكدته مصادر إعلامية، كل نادٍ من الأندية الستة المشاركة في المرحلة الحاسمة 45 تأشيرة ستكون مخصصة لعدد محدود من المسؤولين وأعضاء الجهاز الفني فيما تضم كل بعثة 26 لاعبًا.
وتأهل لمجموعة سداسي اللقب أندية النصر وأهلي بنغازي عن المجموعة الأولى، وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة عن المجموعة الثانية، في انتظار البطاقة السادسة التي ستكون من نصيب الفائز في مباراة الهلال بنغازي ونادي الأخضر.