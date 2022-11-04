مانويل نوير يزف أخبارا سعيدة لجماهير بايرن ميونخ
قال حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم مانويل نوير، اليوم الخميس، إنه على وشك العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الكتف خلال المشاركة في مباراة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم.
وكان مانويل نوير أعلن إصابته بمرض سرطان الجلد، حيث خضع لـ3 عمليات جراحية ناجحة في وقت سابق.
وصرح نوير لمحطة (RTL) التلفزيونية الألمانية: "خضعت لتدريب حراس المرمى المعتاد بشكل طبيعي ومن المحتمل أن أتدرب أيضاً مع الفريق غداً، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام ويمكنني الاستمرار على هذا النحو".
وغاب نوير عن المباريات السبع الأخيرة لبايرن في جميع البطولات، لكنه ربما يعود الآن للمشاركة مع الفريق ضد مضيفه هيرتا برلين ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد غد السبت.
ومن المقرر أن يخوض بايرن لقاءين آخرين ببطولة الدوري قبل فترة الراحة التي ستحصل عليها فرق المسابقة، استعداداً لانطلاق المونديال الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.
وكان المدير الفني لبايرن، جوليان ناغلسمان، قال عقب فوز الفريق البافاري 2-0 على ضيفه إنتر الإيطالي، أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، إن نوير ربما يعود للفريق في ظل "إحساسه بشعور جيد".
يذكر أن نوير قال في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام": "لقد أجريت 3 عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق".
وأضاف: "نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ باستخدام واقيات الحماية من أشعة الشمس وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد على 50".
وجاء إعلان نوير عن مرضه، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يستثمر في أحد منتجات واقيات الشمس مع لاعبة التنس أنجليك كيربر، لهذا قام أيضًا بتسجيل الفيديو الذي يتحدث فيه عن مرضه.
ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في مونديال 2022 محل شك على الإطلاق، بحسب الصحيفة.
نوير شارك في 13 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في ست مباريات واستقبل 11 هدفا.