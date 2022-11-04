مانويل نوير يزف أخبارا سعيدة لجماهير بايرن ميونخ

قال حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم مانويل نوير، اليوم الخميس، إنه على وشك العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الكتف خلال المشاركة في مباراة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم.

وكان مانويل نوير أعلن إصابته بمرض سرطان الجلد، حيث خضع لـ3 عمليات جراحية ناجحة في وقت سابق.

وصرح نوير لمحطة (RTL) التلفزيونية الألمانية: "خضعت لتدريب حراس المرمى المعتاد بشكل طبيعي ومن المحتمل أن أتدرب أيضاً مع الفريق غداً، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام ويمكنني الاستمرار على هذا النحو".

وغاب نوير عن المباريات السبع الأخيرة لبايرن في جميع البطولات، لكنه ربما يعود الآن للمشاركة مع الفريق ضد مضيفه هيرتا برلين ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يخوض بايرن لقاءين آخرين ببطولة الدوري قبل فترة الراحة التي ستحصل عليها فرق المسابقة، استعداداً لانطلاق المونديال الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان المدير الفني لبايرن، جوليان ناغلسمان، قال عقب فوز الفريق البافاري 2-0 على ضيفه إنتر الإيطالي، أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، إن نوير ربما يعود للفريق في ظل "إحساسه بشعور جيد".