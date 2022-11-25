حسان تمبكتي مطلوب في الدوري الإيطالي

وأشار الموقع الى أن الوكلاء الإيطاليين وقع اختيارهم على عدد من اللاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم من بينهم حسان تمبكتي، الذي شارك خلال الـ90 دقيقة أمام الأرجنتين، وكان اكتشافا رائعا، وكان في حالة تركيز عالية جدا أمام رفاق ليونيل ميسي.

ومثّل حسان تمبكتى نادي الشباب وأعير إلى نادي الوحدة في صيف 2020 وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى نادي الشباب السعودي.