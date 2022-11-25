حسان تمبكتي مطلوب في الدوري الإيطالي
كشف موقع "tuttomercato" الإيطالي عن اهتمام بعض الأندية الإيطالية بالسعودي حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم خلال الموسم المقبل.
ووفقا للموقع الإيطالي فإن بعض وكلاء الأندية الإيطالية توجهوا إلى قطر لمراقبة ومتابعة لاعبي المنتخبات خلال كأس العالم، من أجل التعاقد مع عدد منها للموسم الجديد.
وأشار الموقع الى أن الوكلاء الإيطاليين وقع اختيارهم على عدد من اللاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم من بينهم حسان تمبكتي، الذي شارك خلال الـ90 دقيقة أمام الأرجنتين، وكان اكتشافا رائعا، وكان في حالة تركيز عالية جدا أمام رفاق ليونيل ميسي.
ومثّل حسان تمبكتى نادي الشباب وأعير إلى نادي الوحدة في صيف 2020 وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى نادي الشباب السعودي.
وشارك تمبكتي البالغ من العمر 23 عاما، هذا الموسم مع الشباب مباراة واحدة، ولم يسجل أى هدف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو.
ونجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في تحقيق فوز تاريخي بنتيجة (2/1) أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم في قطر.
ويحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الثالثة بعد حصولها على الـ3 نقاط كاملة، وتستعد السعودية لمواجهة بولندا غدا السبت الساعة 16:00 على إستاد المدينة التعليمية.