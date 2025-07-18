رقم ضخم.. كم يبلغ "مهر" رئاسة أندية الشركات في الدوري السعودي؟

تتجه وزارة الرياضة السعودية نحو إقرار لوائح جديدة لتنظيم آلية رئاسة الأندية المملوكة من جانب الشركات وتعديل بعض البنود الخاصة بالترشح ومدة التعيين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن هناك لائحة جديدة بصدد الاعتماد تنص على تغيير مدة تعيين رئيس النادي إلى 4 أعوام وليس عاماً واحداً كما هو معمول به في الوقت الحالي.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي؟

وأوضحت أن اللائحة الجديدة ستلزم أي شخص يريد الترشح لرئاسة النادي بدفع مبلغ سنوي قدره 10 ملايين ريال سعودي بخلاف بعض التعديلات التي ستطرأ على العمل الإداري.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الرياضة تخطط لاعتماد هذه اللائحة في أقرب وقت ممكن من أجل الاعتماد عليها في انتخابات الأندية المقررة في الصيف الحالي.

أخبار ذات علاقة "قذيفة التاريخي".. رونالدو يتوج بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي

وتهدف وزارة الرياضة السعودية إلى تعزيز الاستقرار الإداري داخل الأندية مع إطلاق مشروع التخصيص ودخول شركات كبرى للاستثمار بملكية الأندية.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاك عدد من الأندية من أجل رفع مستوى التنافسية محلياً وقارياً وعلى رأسها الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

أخبار ذات علاقة برشلونة أم الدوري السعودي؟.. مقرب من ميسي يفجر مفاجأة مدوية

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وحقق الاتحاد الثنائية المحلية في الموسم الماضي بعد حصد لقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.