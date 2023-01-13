سيغيب 3 مباريات.. طرد جواو فيلكس يكلف تشيلسي 2.4 مليون يورو

طرد الحكم دافيد كووت اللاعب جواو فيلكس بسبب تدخل على كيني تيتي في أول ظهور للبرتغالي مع تشيلسي، في الخسارة 2/1 ضد فولهام أمس الخميس.

وضرب فيلكس الساق اليسرى لكيني تيتي وكان من الممكن أن يصيب لاعب كرة القدم الهولندي.