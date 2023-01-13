سيغيب 3 مباريات.. طرد جواو فيلكس يكلف تشيلسي 2.4 مليون يورو
طرد الحكم دافيد كووت اللاعب جواو فيلكس بسبب تدخل على كيني تيتي في أول ظهور للبرتغالي مع تشيلسي، في الخسارة 2/1 ضد فولهام أمس الخميس.
وضرب فيلكس الساق اليسرى لكيني تيتي وكان من الممكن أن يصيب لاعب كرة القدم الهولندي.
واستشار الحكم دافيد كووت حكم الفيديو المساعد ولم يتردد في طرد جواو فيلكس ببطاقة حمراء مباشرة بعد 58 دقيقة من أول ظهور له مع تشيلسي.
وستكلف هذه البطاقة الحمراء اللاعب المعار من أتلتيكو مدريد الغياب عن تشيلسي في ثلاث مباريات التالية التي يواجه فيها كريستال بالاس وليفربول وفولهام.
وتقدر صحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي استثمر ما مجموعه 23.6 مليون يورو في عملية جواو فيلكس.
وتقدر الصحيفة البريطانية تكلفة البطاقة الحمراء التي تلقاها جواو فيلكس بـ2.4 مليون يورو، حيث ستبلغ قيمة كل مباراة لجواو فيلكس مع البلوز 804706 يورو.
وعانى فيلكس البالغ من العمر 23 عاما هذا الموسم وشارك أساسيا سبع مرات فقط من أصل 16 مباراة لعبها أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وسجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 20 مباراة بجميع المسابقات.
وأصبح فيلكس رابع أغلى لاعب على الإطلاق عندما انضم إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو من بنفيكا في 2019.
وأحرز 34 هدفا في 131 مباراة مع أتلتيكو، وفاز بلقب الدوري في موسم 2020-2021.