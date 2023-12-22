ترتيب الدوري السعودي: النصر يطارد الهلال بالفوز على الاتفاق.. والأهلي يكتسح الحزم
فاز النصر 3-1 على الاتفاق، اليوم الجمعة، ليواصل مطاردة الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيما اكتسح الأهلي ضيفه الحزم برباعية نظيفة.
في المباراة الأولى، كان النصر الفريق الأفضل خلال أغلب فترات المباراة، وتقدم قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة من البرازيلي أليكس تيليس.
وأحرز مارسيلو بروزوفيتش هدفه الأول مع النصر في الدوري من هجمة مرتدة بدأها بقطع الكرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 59.
واختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق إثر لمسة يد داخل المنطقة.
وبهذا ينفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد أمام ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
وفي الدقائق الأخيرة، أحرز محمد مرزوق الكويكبي هدف الاتفاق الوحيد من مسافة قريبة.
ويصل النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من 17 مباراة، بفارق عشر نقاط أمام الهلال المتصدر الذي حقق 50 نقطة في 18 مباراة.
ويتجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.
الأهلي يدك شباك الحزم برباعية
في المباراة الثانية، فاز الأهلي 4-صفر خارج ملعبه أمام الحزم، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وسيطر الأهلي بشكل كامل على المباراة، وكان له أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة.
وتقدم رياض محرز بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول.
وضاعف جابري فيجا النتيجة لصالح فريق مدينة جدة في الدقيقة 58.
وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم ميريه ديميرال أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز 18 والأخير.
الشباب يسقط أمام الأخدود
وفي مباراة ثالثة أقيمت في التوقيت نفسه، فاز الأخدود على الشباب 1-صفر، لتتواصل معاناة فريق العاصمة خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.
وسجل النيجيري سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من انطلاق صافرة البداية، بعدما توغل داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.
وشهدت المباراة حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، إذ تلقى نواف الصعدي البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، قبل أن يحصل أندريه بوركا مدافع الشباب على طرد مباشر هو الآخر في الدقيقة 70.
ورفع الأخدود رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة وصعد إلى المركز 12 في الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز 13.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: