تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع الغاني عبد العزيز يعقوبو

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن إدارة القلعة الحمراء بصدد التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد لقيادة الخط الأمامي بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، الذي أبدى تحفظه على إهدار الفرص السهلة من جانب مهاجمي الأهلي الحاليين، سواء شادي حسين أو محمد شريف أو حسام حسن الذي رحب برحيله في الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة لتدعيم هجوم الأهلي من بينها بالفعل اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي الذي تواصلت إدارة القلعة الحمراء مع ناديه لمعرفة المطالب المالية لحسم الصفقة.

وأكد أن الصفقة لم يتم حسمها بعد من جانب إدارة الأهلي ولكن كولر أبدى موافقته في ضم اللاعب صاحب الـ24 عاماً خلال شهر يناير الجاري.

وسجل عبدالعزيز يعقوبو 6 أهداف في الدوري البرتغالي هذا الموسم بجانب هدفين في بطولة كأس البرتغال.