تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع الغاني عبد العزيز يعقوبو
تبحث إدارة الأهلي المصري بكل قوة عن تدعيم مركز رأس الحربة في شهر يناير الجاري قبل إرسال القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.
وسيكون يوم الاثنين المقبل آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما يدفع إدارة الأهلي لحسم ملف التعاقدات الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن إدارة القلعة الحمراء بصدد التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد لقيادة الخط الأمامي بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، الذي أبدى تحفظه على إهدار الفرص السهلة من جانب مهاجمي الأهلي الحاليين، سواء شادي حسين أو محمد شريف أو حسام حسن الذي رحب برحيله في الانتقالات الشتوية.
وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة لتدعيم هجوم الأهلي من بينها بالفعل اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي الذي تواصلت إدارة القلعة الحمراء مع ناديه لمعرفة المطالب المالية لحسم الصفقة.
وأكد أن الصفقة لم يتم حسمها بعد من جانب إدارة الأهلي ولكن كولر أبدى موافقته في ضم اللاعب صاحب الـ24 عاماً خلال شهر يناير الجاري.
وسجل عبدالعزيز يعقوبو 6 أهداف في الدوري البرتغالي هذا الموسم بجانب هدفين في بطولة كأس البرتغال.
ولعب عزيز لأندية فيزيلا وفيتوريا جيماريتش وإستوريل وريو آفي الذي تعاقد معه بشكل نهائي مطلع الموسم الحالي مقابل مليون يورو.
ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب وهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والبرازيلي برونو سافيو، بينما اقترب الأهلي من حسم صفقة محمد الضاوي مهاجم النجم الساحلي التونسي وسيتم قيده تحت السن.
واستقر مسؤولو الأهلي على بقاء بيرسي تاو وعدم رحيله في الانتقالات الشتوية رغم كثرة إصاباته ورغبة كولر في ضم جناح هجومي جديد خلال شهر يناير الجاري.
وأبدى مسؤولو الأهلي رغبتهم في بقاء تاو لتسويقه بشكل أفضل والحصول على عرض مناسب للاستغناء عن خدماته مع نهاية الموسم أو إبقائه مع الفريق حال ظهوره بمستوى جيد.