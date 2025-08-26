لماذا هرب من تشيلسي وبكم اشتراه ليفربول؟.. 4 معلومات مثيرة عن المعجزة نغوموها

يتصدر اسم ريو نغوموها نجم ليفربول الإنجليزي الصاعد أحاديث عشاق كرة القدم حول العالم بعد أن سجل هدفاً في اللحظات الأخيرة لصالح فريقه، ومنحه فوزاً صعباً على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

ورغم صغر سن نغوموها إلا أن جناح ليفربول الواعد أظهر شجاعة كبيرة، وثقة واضحة في قدراته، وحول موازين اللقاء بعد مشاركته كبديل أمام نيوكاسل يونايتد.

أخبار ذات علاقة بعدما صنع نغوموها التاريخ مع الفريق.. ليفربول يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

ولم تكن مشاركة الجناح الموهوب أمام نيوكاسل الأولى مع ليفربول، حيث سجل اللاعب صاحب الـ 16 عاماً ظهوره الأول أمام أكينغتون في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال شهر يناير الماضي.

ويستعرض "إرم نيوز" 4 معلومات مثيرة عن اللاعب المعجزة نغوموها الذي يلقّبه الكثيرون بأنه سيكون امتداداً لنجوم ليفربول وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

لاعب سابق في تشيلسي

بدأ الجناح الواعد مسيرته الكروية في صفوف أكاديمية نادي تشيلسي بعد أن لفت أنظار كشافي البلوز وظهر بصورة جيدة منذ أن كان عمره 7 أعوام فقط.

نغوموها المولود، العام 2008، في العاصمة البريطانية لندن خطط في بداية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة للتألق مع فريق العاصمة تشيلسي، ولكن بوصلته تغيرت إلى ليفربول لخوض تجربة مختلفة.

أخبار ذات علاقة أكثر لاعب أثار استياء جماهير ليفربول أمام نيوكاسل

سر الهروب

بحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن اللاعب الموهوب فضل الرحيل، في صيف 2024، إلى ليفربول، وعدم الاستمرار في أكاديمية تشيلسي، رغم أنه انضم إلى منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً وهو لاعب للبلوز.

سر الرحيل عن تشيلسي يرجع، بحسب الصحيفة، إلى شعور نغوموها بصعوبة حصوله على الفرصة في الفريق الأول مع تشيلسي بعكس ليفربول الذي فتح الاب أمام بعض المواهب الواعدة، مؤخراً، مثل جاريل كوانساة، وكونور برادلي، وغيرهما من اللاعبين.

شهادة جون تيري

رحيل نغوموها كان خسارة كبيرة لتشيلسي حذّر منها جون تيري قائد البلوز السابق وقت إعلان رحيل اللاعب الصاعد.

وقال تيري في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية إن رحيل هذا اللاعب يمثل خسارة فادحة لأنه سيكون نجماً كبيراً.

ونقلت شبكة "بي بي سي" وقتها عن غضب عارم داخل تشيلسي بعد رحيل نغوموها لدرجة أنهم منعوا كشافي فريق ليفربول من حضور مباريات فرق الشباب بعد هذه الصفقة.

قيمة الصفقة

زاد إحباط وغضب تشيلسي بسبب رحيل نغوموها بسبب عدم القدرة على الحصول على تعويض مالي يضاهي الموهبة الضائعة.

ووقع نغوموها لصالح ليفربول بعد نهاية عقده مع تشيلسي ليرحل مجاناً إلى صفوف الريدز.

وتحرك تشيلسي قضائياً ضد ليفربول للحصول على توقيع لاعب لم يبلغ من العمر 16 عاماً، ولكن الغرامة المتوقعة لن تتخطى 5 ملايين جنيه إسترليني بعد أن ألزمت المحكمة، في وقت سابق، ليفربول بدفع مبلغ 4.3 مليون جنيه إسترليني بعد الحصول على توقيع هارفي إليوت، وهو ناشئ في صفوف فولهام.