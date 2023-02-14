عمال المناجم يشاركون في إنقاذ الغاني أتسو من تحت الأنقاض

وأضاف أن "جهود البحث جارية بواسطة كاميرات حرارية، وتم سماع ثلاثة أصوات مختلفة. تم إيقاف آلات العمل ودخل عمال المناجم الذين بحاجة إلى دعم عاجل".

ونقل ماناف هذه التغريدة من حساب تيموشين أشجيجيل صهر سافوت الذي يتابع عن كثب جهود إنقاذ المدير الرياضي لهاتاي سبور.

وذكرت تقارير سابقة، أن أتسو تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقل مصابا إلى مستشفى بعد الزلزال. لكن مدير هاتاي سبور فولكان ديميريل قال يوم الأربعاء الماضي، إن اللاعب الغاني لا يزال في عداد المفقودين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه كوغو بونسو المرشح الرئاسي في غانا عن تعاطفه مع كريستيان أتسو وعائلته في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للرياضة السابق وعمدة كوماسي السابق الغانيين إلى تكثيف الصلاة من أجل لاعب نيوكاسل يونايتد وتشيلسي السابق المفقود.

واختفى جناح غانا السابق بعد الزلزال الذي ضرب تركيا ولم تعثر عليه فرق الإنقاذ بعد.