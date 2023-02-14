عمال المناجم يشاركون في إنقاذ الغاني أتسو من تحت الأنقاض
أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن جهود البحث لا تزال جارية عن الغاني كريستيان أتسو جناح هاتاي سبور الذي لا يزال مفقودا بعد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا.
وأفاد الصحفي التركي سليم ماناف عبر تغريدة على حسابه في تويتر مصحوبة بمقطع فيديو، بأن رجال الإنقاذ كثفوا بحثهم في مبنى رينيسانس المدمر تماما حيث كان الجناح الغاني والمدير الرياضي لنادي هاتاي سبور تانر سافوت وقت وقوع الزلزال.
وأضاف أن "جهود البحث جارية بواسطة كاميرات حرارية، وتم سماع ثلاثة أصوات مختلفة. تم إيقاف آلات العمل ودخل عمال المناجم الذين بحاجة إلى دعم عاجل".
ونقل ماناف هذه التغريدة من حساب تيموشين أشجيجيل صهر سافوت الذي يتابع عن كثب جهود إنقاذ المدير الرياضي لهاتاي سبور.
وذكرت تقارير سابقة، أن أتسو تم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقل مصابا إلى مستشفى بعد الزلزال. لكن مدير هاتاي سبور فولكان ديميريل قال يوم الأربعاء الماضي، إن اللاعب الغاني لا يزال في عداد المفقودين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه كوغو بونسو المرشح الرئاسي في غانا عن تعاطفه مع كريستيان أتسو وعائلته في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للرياضة السابق وعمدة كوماسي السابق الغانيين إلى تكثيف الصلاة من أجل لاعب نيوكاسل يونايتد وتشيلسي السابق المفقود.
واختفى جناح غانا السابق بعد الزلزال الذي ضرب تركيا ولم تعثر عليه فرق الإنقاذ بعد.
وقال بونسو في بيان صحفي "كل ما يحدث في أي جزء من العالم له تأثير في جميع أنحاء العالم. لقد أودت تلك الكارثة الطبيعية بحياة العديد من الأشخاص، وأبقت بقية العالم في حالة تأهب، نظرًا للتحديات المتزايدة التي تواجه فرق الإنقاذ. إن اهتمامنا الخاص ينصب على إنقاذ مواطننا كريستيان أتسو، وهو لاعب دولي سابق، تم الإبلاغ عن فقده، منذ الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا".
وأضاف البيان "على الرغم من أنه لم يتم العثور عليه بعد، فليس لدينا ملاذ سوى الحفاظ على آمالنا في العثور عليه على قيد الحياة".
وانضم أتسو البالغ من العمر 31 عاما إلى هاتاي سبور في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بعدما قضى نحو عشر سنوات في تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.
وهذا الزلزال هو أحد أكثر الهزات الأرضية إزهاقا للأرواح في تاريخ تركيا الحديث، إذ أودى بحياة أكثر من 37 ألفا في تركيا وسوريا حتى الآن.