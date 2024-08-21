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رياضة

رونالدو يهزم ميسي على يوتيوب

وصل عدد المشتركين على قناة كريستانو رونالدو على يوتوب إلى أكثر من مليونين
رونالدو يهزم ميسي على يوتيوب
رونالدو وميسي
إرم نيوز
إرم نيوز
21 أغسطس 2024، 5:31 م

 أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، اليوم الأربعاء قناته الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب)"، والتي جذبت أكثر من 4.4 ملايين مشترك في ظرف ساعات معدودة.

وتجاوز عدد مشتركي قناة رونالدو على موقع يوتوب عدد مشتركي قناة النجم الأرجنتيني وأيقونة كرة القدم ليونيل ميسي الذي ينافس أسطورة ريال مدريد السابق على أكثر من صعيد.

وفي أكثر من ساعة واحدة، جذبت قناة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق 1.41 مليون مشترك، في حين أن ليونيل ميسي يملك ما يزيد بقليل عن 2.2 مليون مشترك على قناته الرسمية في يوتوب.

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وقال رونالدو (39 عاما) عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب! اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

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 ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ يبلغ عدد متابعيه عبر منصة إكس 112.5 مليون متابع إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك و636 مليون متابع عبر منصة انستغرام.

رياضةكريستيانو رونالدوليونيل ميسي

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