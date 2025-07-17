وسام أبو علي يستخدم "الورقة الأخيرة" للخروج من الأهلي المصري

يبدو أن ملف رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الأهلي المصري دخل مرحلة شديدة التعقيد، بعدما لجأ اللاعب إلى استخدام ما وصفه مقربون منه بـ"الورقة الأخيرة" من أجل إجبار إدارة القلعة الحمراء على الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وسام أبو علي، الذي تلقى عرضًا رسميًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، يضغط بقوة لمغادرة الأهلي، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن حصوله على عرض براتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين دولار، وهو ما يجعله متحمسًا للانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل عرض كولومبوس كرو، موضحًا أن العرض بدأ بقيمة 4 ملايين دولار، ثم ارتفع إلى 5.25 مليون دولار، بالإضافة إلى مزايا مالية بقيمة 250 ألف دولار، فضلًا عن حصول الأهلي على نسبة 10% من عائد بيع اللاعب مستقبلًا.

لكن إدارة الأهلي اعتبرت العرض أقل من القيمة المالية التي تراها مناسبة للاستغناء عن اللاعب، إذ اشترط النادي ألا تقل قيمة الصفقة عن 9.5 ملايين دولار، إلى جانب 2.5 مليون دولار كحوافز إضافية.

وبسبب طول فترة المفاوضات دون حسم من الجانب الأمريكي، أرسل الأهلي خطابًا رسميًا إلى نادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم العاشر من الشهر الجاري كمهلة أخيرة للرد النهائي، إلا أن النادي الأمريكي لم يرسل أي مكاتبات حتى انتهاء المهلة، ما دفع الأهلي إلى إعلان غلق الملف بشكل نهائي.

ورغم ذلك، لم يستسلم وسام أبو علي لرغبة الأهلي في الإبقاء عليه، إذ غاب اللاعب عن التدريبات في الأيام الماضية، وهو ما أثار استياء إدارة النادي. وأكد محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أن غياب اللاعب عن المران "لا يمر مرور الكرام" وأنه يواجه عقوبات فورية وفقًا للائحة الداخلية للفريق.

الورقة الأخيرة

وفي تطور لافت للأزمة، كشف مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ"إرم نيوز" أن اللاعب لم يذهب إلى النادي بسبب تلقيه تهديدات هو وعائلته عبر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعله يخشى على سلامته الشخصية وسلامة أسرته.

وأضاف المصدر أن المهاجم الفلسطيني الدولي يدرس بشكل جدي استخدام تلك الرسائل كـ"ورقة قانونية" تمكنه من فسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد، مُطالبًا إدارة النادي بالموافقة على رحيله في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، رد مصدر داخل النادي الأهلي على تلك الادعاءات، مؤكدًا أنها "غير مقبولة" وأن النادي لن يرضخ لأي ضغوط، ولن يوافق على رحيل اللاعب إلا بالشروط المالية التي يراها عادلة، خاصة أن وسام أبو علي يُعد أحد العناصر الأساسية في الفريق، وسبق له التألق في كأس العالم للأندية بعدما سجل هاتريك في مرمى بورتو.

وشدد المصدر على أن الأهلي لا يمانع بيع اللاعب، لكن بشرط الحصول على المقابل المادي الذي يليق بقيمته، لا سيما بعدما تُوّج بلقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

وبين شد وجذب، تبقى أزمة وسام أبو علي مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم يظهر عرض قوي يلبي مطالب الأهلي المادية، أو يقرر اللاعب بالفعل المضي قدمًا في اتخاذ خطوات قانونية لإنهاء ارتباطه بالنادي الأحمر.