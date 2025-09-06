ميسي لعب لآخر مرة في الأرجنتين.. كم مباراة بقيت لكريستيانو رونالدو في البرتغال؟

كتب – نور الدين ميفراني

ودع الأسطورة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، جماهير منتخب الأرجنتين في مباراة فنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي أقيمت فجر الجمعة، وهي آخر مباراة يلعبها أمام جماهير بلده قبل المشاركة في النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واختار الأسطورة الأرجنتيني وداع جماهير بلاده مبكرا لكونه لن يحمل قميص منتخب بلاده بعد نهائيات مونديال 2026، وكرمته الجماهير والاتحاد الأرجنتيني وودعته بدموع مشتركة.

أخبار ذات علاقة ميسي يشتبك مع لاعب فنزويلا في نفق غرفة الملابس (فيديو)

أخبار ذات علاقة أشياء لا تقدر بثمن.. ميسي يكبد منتخب الأرجنتين 4 خسائر فادحة

وأثار ميسي الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026 بعد ثنائية سجلها في فوز الأرجنتين 3-صفر على فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للنهائيات.

ورغم هدفيه في مرمى فنزويلا وتأهل الأرجنتين المبكر، كان قائد المنتخب الوطني البالغ من العمر 38 عاما حذرا بشأن مشاركته المحتملة العام المقبل بعد تأثره بالإصابات وغيابه عن عدة مباريات مع فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

أخبار ذات علاقة ما زالت المشاعر تجري في جسدي.. راقصة أرجنتينية تفاجئ ميسي برسالة رائعة (صور)

وقال ميسي للصحفيين في استاد مونومنتال: "في الماضي، قلت ذلك. من المنطقي أن يكون من غير المرجح مشاركتي في كأس العالم في سن 39 عاما، ستقام بعد تسعة أشهر، وهي فترة قريبة، لكنها فترة طويلة أيضا".

وقرر ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن يحصل ميسي على راحة وعدم السفر مع المنتخب الوطني إلى المباراة الأخيرة في التصفيات ضد الإكوادور في جواياكيل، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ميسي، ردا على سؤال حول لياقته البدنية: "عندما أشعر أنني بحالة جيدة، أستمتع بوقتي. وإذا لم أكن على ما يرام، أعاني كثيرا، وأفضل عدم اللعب، لذا سنرى".

كريستيانو رونالدو

وفي المقابل، ما زال غريمه التقليدي النجم والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يودع جماهير منتخب بلاده لكونه بدوره لن يحمل قميص المنتخب البرتغالي بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وبينما أنهت الأرجنتين تقريبا تصفيات كأس العالم بمنطقة أمريكا الجنوبية وضمنت التأهل، تبدأ البرتغال التصفيات الأوروبية بمواجهة أرمينيا خارج قواعدها، اليوم السبت.

وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة وستلعب 6 مباريات 3 منها على أرضها أمام جمهورية أيرلندا والمجر في أكتوبر القادم، وأمام أرمينيا في 16 نوفمبر المقبل، وهي آخر مباراة للمنتخب البرتغالي وكريستيانو رونالدو القائد في البرتغال سنة 2025.

وقد تلعب البرتغال مباريات ودية في شهر مارس 2026 في البرتغال أيضا، وهو ما يعني أن القائد والأسطورة كريستيانو رونالدو لازالت له 3 مباريات على الأقل أمام جماهير المنتخب البرتغالي.