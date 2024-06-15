رد فعل ناري من زيزو بعد تجاهل منح عبدالله السعيد "رجل المباراة" (صورة)

وانتفض الزمالك ليفوز على سيراميكا كليوباترا، بعد أن حول تأخره إلى فوز، يوم الجمعة، بفضل هدف من عبدالله السعيد، ثم هدف ثاني من إبراهيما نداي، بصناعة عبدالله السعيد أيضًا.

وعقب نهاية اللقاء، منحت رابطة الأندية المصرية أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، جائزة أفضل لاعب في المباراة، كونه أحرز هدف فريقه الوحيد.

وبعد قرار الرابطة، نشر زيزو صورة له جمعته بزميله عبدالله السعيد وكتب عليها (man of the match) وسط ضحك الثنائي، في إشارة إلى السخرية من عدم إعطاء عبدالله الجائزة.