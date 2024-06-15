رد فعل ناري من زيزو بعد تجاهل منح عبدالله السعيد "رجل المباراة" (صورة)
سخر أحمد مصطفى "زيزو"، جناح نادي الزمالك، من رابطة الأندية المصرية، بعد نهاية مباراة فريقه أمام سيراميكا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تجاهل منح عبدالله السعيد جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وانتفض الزمالك ليفوز على سيراميكا كليوباترا، بعد أن حول تأخره إلى فوز، يوم الجمعة، بفضل هدف من عبدالله السعيد، ثم هدف ثاني من إبراهيما نداي، بصناعة عبدالله السعيد أيضًا.
وعقب نهاية اللقاء، منحت رابطة الأندية المصرية أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا، جائزة أفضل لاعب في المباراة، كونه أحرز هدف فريقه الوحيد.
وبعد قرار الرابطة، نشر زيزو صورة له جمعته بزميله عبدالله السعيد وكتب عليها (man of the match) وسط ضحك الثنائي، في إشارة إلى السخرية من عدم إعطاء عبدالله الجائزة.
وسجل عبدالله السعيد هدفا قرب النهاية وأرسل تمريرة حاسمة، ليحول الزمالك تأخره بهدف لفوز 2-1 على مضيفه سيراميكا كليوباترا.
وتقدم أحمد رمضان (بيكام) لصاحب الأرض في الدقيقة 26 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية، وبينما كان سيراميكا يستعد للاحتفال بالفوز، أطلق السعيد تسديدة منخفضة في الدقيقة 80 استقرت في الشباك ليدرك التعادل للزمالك.
وبعدها بتسع دقائق، أرسل السعيد تمريرة عرضية حولها البديل إبراهيما نداي بضربة رأس في المرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز 11، متأخرا بمركزين وثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض 24 مباراة.