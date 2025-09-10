جورجينا ومحمد إبراهيم.. 5 أشياء تقرب كريستيانو رونالدو من الإسلام

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، خلال السنوات الأخيرة موجة واسعة من التساؤلات حول اقترابه من اعتناق الإسلام.

هذه التكهنات تأتي بسبب تصرفات رونالدو، وآخرها قيامه بمتابعة البرتغالي محمد إبراهيم، وهو من أشهر الدعاة للدين الإسلامي في البرتغال.

ومنذ انتقاله إلى نادي النصر، في يناير من العام 2023 تم رصد تفاعل رونالدو وتأثره بالثقافة الإسلامية.

وهناك علامات بارزة تجسد هذا التقارب الواضح بين أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث مع الإسلام.

1/ متابعة محمد إبراهيم الداعية البرتغالي

قام كريستيانو رونالدو بمتابعة حساب الداعية محمد إبراهيم، الذي يُعرف بنشره المحتوى التعريفي بدين الإسلام باللغة البرتغالية، وهو ما اعتبره متابعو اللاعب مؤشراً قوياً على اهتمام رونالدو بالتعرف على الدين الإسلامي بشكل أعمق.

ويشتهر إبراهيم بمبادراته الدعوية الناجحة التي تتسم بالوضوح والسهولة في شرح مبادئ الإسلام، ما جلب إقبالاً واسعاً من البرتغاليين.

2/ حديث وليد عبد الله عن حب رونالدو للإسلام

كشف وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السابق، في تصريحات تليفزيونية، عن رغبة رونالدو في اقتناص فرصة للاستماع عن الإسلام.

وقال: "رونالدو يحب الحديث الإسلام، وقد تحدثت معه في هذا الشأن، ويشجع زملاءه على الصلاة ويطلب إيقاف التدريبات أثناء أوقات الأذان، وعندما يرى لاعب لا يصلي يأمره بالتوجه فورًا للصلاة".

3/ الدعاء على الطريقة الإسلامية

شهدت مباراة البرتغال ضد إسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، موقفًا عزز من ارتباط رونالدو بالإسلام.

ورفع رونالدو يده بالدعاء على الطريقة الإسلامية، أثناء تواجده على مقاعد البدلاء أثناء الوقت الإضافي، حيث خرج من الملعب في الشوط الثاني آنذاك.

وكرر رونالدو مشهد الدعاء أثناء ضربات الترجيح والتي حسمها رفاقه.

4/ تأثره بالثقافة السعودية منذ انتقاله للدوري السعودي

منذ انضمامه إلى نادي النصر بداية 2023، أظهر رونالدو تفاعلاً واضحاً مع العادات والتقاليد السعودية، فقد شارك في مناسبات محلية مثل الرقصة التراثية "العرضة".

وحرص على ارتداء ملابس عربية في مناسبات متعددة، كما بدأ يظهر ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الإسلامية من خلال تعامله اليومي في البيئة السعودية، مما دفع الكثيرين إلى تفسير ذلك كجزء من تأثره بالبيئة التي يعيش فيها.

5/ زواجه من جورجينا

فسر متابعون كثر خطوة إعلان خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا والتي تعتبر تمهيدا للزواج أنها بمثابة تأثر مباشر بالبيئة والثقافة الإسلامية.

كريستيانو رونالدو يرتبط بجورجينا منذ 10 سنوات، لكن خطوة الزواج والخطوبة جاءت بعد عامين فقط من انضمامه إلى النصر والعيش في السعودية.