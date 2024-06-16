سباليتي يتوعد منتخب إسبانيا

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا عقب الفوز 2-1 على ألبانيا أمس السبت، في بداية مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، إنّ المنتخب الإيطالي يجب أن يكون أكثر شراسة وحسما عندما يواجه إسبانيا.

وبعد أن اهتزت شباكها خلال 23 ثانية من صفارة البداية، ردت إيطاليا حاملة اللقب بهدفين خلال أول 16 دقيقة ولم تسمح لألبانيا سوى بعدد ضئيل من الفرص حتى الدقائق الأخيرة المثيرة التي سعت ألبانيا خلالها بقوة للتعادل.

وقال سباليتي إن فريقه أظهر شخصية عبر العودة بعد التأخر المبكر، واستعرض روحا جماعية ستفيد المنتخب بشكل جيد إذا تأهل من دور المجموعات.

وقال للصحفيين "نحن بحاجة إلى إظهار التقدير للرغبة في المحاولة واللعب حتى عندما تصبح الأمور صعبة".

وكان سباليتي، الذي بدا محبطا خلال الشوط الثاني، واضحا في أن إيطاليا بحاجة للتحسن، خاصة في المباراة المقررة يوم الخميس أمام إسبانيا التي تغلبت 3-صفر على كرواتيا، أمس السبت.

وقال سباليتي "هناك عدد من الأشياء التي لا يزال يتعين علينا تحسينها، لأننا نعتقد أننا أفضل مما كنا عليه في العديد من المواقف.

"نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شراسة، وأكثر تنظيما في الطريقة التي نبني بها الجمل، فأنت تحرر لاعبا ولكن بعد ذلك تحتاج إلى الذهاب وضرب المنافس... نعتقد أننا كنا رائعين فقط في مواصلة الاستحواذ".

لكن سباليتي، الذي يقود المنتخب الإيطالي في بطولة كبيرة للمرة الأولى، أشار إلى أن نقاط قوة إسبانيا قد تصب في مصلحة إيطاليا أيضا.

وقال المدرب "نحن بحاجة إلى تحريك الكرة بسرعة أكبر قليلا، لأننا قمنا بهذا بشكل سيئ في بعض المناسبات، الليلة، وأمام إسبانيا، ربما تكون هناك (فرص) للعب الكرة إلى الأمام بشكل أكبر؛ "وذلك لأنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر شراسة في الضغط، وبذلك قد يكون هناك مجال أكبر للعب خلف خط دفاعهم".