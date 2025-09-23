"تصرف غبي".. سلوت يشن هجوماً نارياً على إيكيتيكي

شن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، هجوماً حاداً على لاعبه الفرنسي هوغو إيكتيكي مهاجم الفريق رغم تسجيله هدف الفوز على حساب ساوثامبتون مساء الثلاثاء.

وتغلب ليفربول على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في ملعب "آنفيلد" بالدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح البديل إيكتيكي في تسجيل هدف الفوز بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني على حساب السويدي ألكسندر إيزاك.

وأحرز اللاعب الفرنسي هدف الفوز في الدقيقة 85 ليمنح ليفربول الانتصار في الدقائق الأخيرة، ولكنه تعرض للطرد بعد أن خلع قميصه احتفالاً بالهدف وحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وقال سلوت في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة إن تصرف إيكتيكي غبي وغير مسؤول بالمرة كما كرر نفس اللفظ في حديثه لعدة قنوات تليفزيونية.

وأضاف:" "لقد أخبرته أنه عندما تسجل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مراوغة ثلاثة لاعبين وتركنها في الزاوية ربما سأفهم احتفاليتك".

وكان إيكتيكي قد انضم إلى ليفربول في شهر يوليو الماضي قادماً من آنتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون يورو.