أعلنت لاعبة التنس التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الاثنين، انسحابها من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس؛ بسبب إصابة في اليد.

ولن تشارك اللاعبة السويسرية، التي أنجبت طفلة في أبريل/ نيسان الماضي، في باريس للدفاع عن لقبها.

ونشرت فوندروسوفا عبر حسابها على إنستغرام "أنا آسفة للغاية، لكن لأسباب صحية لن أشارك في دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس".

وأضافت: "كنت أتمنى حتى اللحظة الأخيرة أن أتمكن من المشاركة على الأقل في الزوجي، لكن المشكلات في يدي لم تسمح لي بالدخول إلى الملعب".

ووصلت فوندروسوفا (25 عاما) إلى نهائي السيدات في طوكيو قبل ثلاث سنوات كلاعبة غير مصنفة، وخسرت أمام السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة التاسعة لتنال الميدالية الفضية الأولمبية.

وتلعب كاترينا سينياكوفا، التي فازت بذهبية الزوجي في الأولمبياد الأخير، ونالت تسعة ألقاب لزوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى، بدلا من فوندروسوفا في الفردي، وتلعب ليندا نوسكوفا في الزوجي مع كارولينا موتشوفا.