هاري كين يستفز جماهير توتنهام.. الضغط في بايرن ميونخ مختلف

أدلى هاري كين نجم بايرن ميونخ بتصريحات مثيرة قد تغضب جماهير فريقه السابق توتنهام.

وانتقل هاري كين، البالغ من العمر 30 عامًا، من توتنهام إلى بايرن ميونخ في السوق الصيفي مقابل 100 مليون يورو، علمًا بأنه الهداف التاريخي للسبيرز برصيد 278 هدفًا سجلها في 430 مباراة.

وسجل كين 3 أهداف، وصنع هدفًا في أول 3 مباريات في الدوري الألماني، حيث فاز بايرن ميونخ في المباريات الثلاث.

وقال كين: "لقد فزنا في أول مباراتين بنتيجة 4/0 و3/1، وكان لا يزال هناك حديث عن أننا لسنا سعداء للغاية بالطريقة التي لعبنا بها".