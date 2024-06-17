النجم الساحلي يرد على شكوى الصفاقسي بشأن قانونية مشاركة جاك مبي
أصدر نادي النجم الساحلي بيانا للرد على الشكوى المقدمة من نظيره الصفاقسي بخصوص إشراك لاعب موقوف في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري التونسي للموسم الجاري.
وقدم الصفاقسي شكوى ضد النجم الساحلي بين شوطي المباراة، إذ زعم أن الأخير أشرك لاعبه جاك مبي رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء.
وقال النجم الساحلي في بيان عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن "ما قيل عن عدم قانونية مشاركة جاك مبي في المباراة غير صحيح".
وأوضح البيان أن اللاعب لديه إنذارين فقط في رصيده، كما أنه تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الصفاقسي، مما يعني غيابه عن المواجهة المقبلة ضد الأفريقي في ختام بطولة الدوري.
وطالب النجم الساحلي جماهيره بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة.
وحسم فريق الصفاقسي المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، ليقترب من حسم مقعد مؤهل لإحدى البطولات الأفريقية في الموسم المقبل.
ويحتل فريق الصفاقسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد النجم الساحلي في المركز الخامس بـ9 نقاط.