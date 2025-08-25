شروط زيدان لخلافة أموريم في مانشستر يونايتد

عاد اسم الفرنسي زين الدين زيدان بقوة للتردد داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد البداية الباهتة للرد ديفلز في الموسم الحالي.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الحالي البرتغالي روبن أموريم أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي ثم تعادل مع فولهام في الجولة الثانية.

وسبق أن ارتبط اسم زيدان صاحب الـ 53 عاماً للعودة إلى مجال التدريب بعد غياب وتولي قيادة مانشستر يونايتد.

أخبار ذات علاقة هل يطيح مانشستر يونايتد بأموريم مبكرًا؟

وقاد النجم الفرنسي فريق ريال مدريد الإسباني في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2016 إلى 2018 ثم رحل عن منصبه وعاد لقيادة الفريق في ولاية ثانية خلال الفترة بين نوفمبر 2018 إلى يونيو 2021.

ولم يخض زيدان أي تجربة تدريبية منذ 4 أعوام كاملة قبل أن يعود اسمه للظهور مجدداً مع فريق مانشستر يونايتد.

أخبار ذات علاقة جوهرة مانشستر يونايتد يدرس الرحيل عن الفريق

وكشف الفرنسي إيمانويل بيتي، زميل زيدان السابق في منتخب الديوك، في تصريحات إعلامية عن بعض الشروط التي يجب أن تتحقق لإقناع أسطورة فرنسا بقيادة مانشستر يونايتد.

وواصل:" لست متأكدًا أن زيدان يتحدث اللغة الإنجليزية جيدًا أيضًا. والتواصل مهم جدًا في غرفة الملابس.. بصراحة، زيدان يحتاج إلى الحصول على ضمانات إذا كان يريد التوقيع هناك في مانشستر يونايتد".

أخبار ذات علاقة مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام

شروط زيدان

وأكد نجم آرسنال الإنجليزي السابق أن زيدان سيضع شرطين لقبول مهمة مانشستر يونايتد.

وأوضح أن زيدان سيطلب تحديد أهدافه بواقعية مع مانشستر يونايتد خاصة أن الفريق بعيد عن الألقاب منذ فترة رغم تاريخه الطويل.

وأشار إلى أن زيدان سيطلب تطوير جودة اللاعبين والذهاب إلى سوق الانتقالات لضم صفقات مميزة في الانتقالات الشتوية.