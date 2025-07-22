المحلل عبد العزيز الزلال: هذه عقوبة الهلال وهذا ما سيفعله جيسوس في النصر

أكد المحلل الفني السعودي عبد العزيز الزلال أن قرار نادي الهلال بالانسحاب من بطولة السوبر السعودي لهذا الموسم يُعد قرارًا صائبًا، خاصة في ظل معاناة الفريق من الإرهاق بعد عام كامل من المنافسة دون توقف.

وأشار الزلال، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الملف؛ بسبب عدم وضوح جدولة البطولة وعدم التنسيق المسبق مع الأندية.

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ما رأيك في انسحاب الهلال من بطولة السوبر السعودي؟

بطولة السوبر تعاني من عدم وجود جدولة واضحة منذ عدة مواسم، حيث تتغير مواعيدها بين منتصف الموسم أو نهايته، أو حتى تُلغى دون سابق إنذار، كما حدث في نسخة 2018 بين الهلال والاتحاد.

لذلك، أرى أن قرار الهلال مشروع، خاصة أن لاعبيه خاضوا موسمًا مرهقًا دون راحة، سواء المحترفين الأجانب أم المحليين.

الهلال اتخذ قرارًا مدروسًا بالتنسيق بين إدارته والجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي، وهو ما يعكس نضجًا مؤسسيًا.

الخطأ لا يكمن في النادي، بل في عدم دقة اتحاد الكرة في تحديد مواعيد البطولة، ما يجعل رسالة الهلال واضحة: "احترموا الروزنامة، نحترم المنافسة".

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ما العقوبات التي قد يواجهها الهلال بسبب انسحابه؟

لا أتوقع أن تتجاوز العقوبات ما هو منصوص عليه في اللوائح، وهي غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال، ومنع المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

لكن إذا تم إيجاد فريق بديل مثل القادسية، فقد لا تُطبق العقوبة، خاصة أن الهلال قدم اعتذاره قبل شهر من انطلاق البطولة، ما يمنح المنظمين وقتًا كافيًا لإعادة الترتيب.

كيف تقيم حركة انتقالات الهلال والنصر في السوق الصيفية؟

الهلال: بدأ بشكل جيد بتعاقده مع ثيو هيرنانديز، ولا يزال يبحث عن رأس حربة جديد بطلب من إنزاغي، والإدارة تعمل باحترافية لتعويض الغيابات.

النصر: ترددت أنباء عن تعاقدهم مع المدافع البرتغالي هانكو، لكن الرؤية غير واضحة بعد.

الأبرز هو توجه النصر لإجراء تغييرات جذرية بقيادة كريستيانو رونالدو ومدربه جيسوس، حيث من المتوقع إبعاد 5-6 لاعبين أجانب واستبدالهم بصفقات نوعية.

هل نجح رونالدو في السيطرة على القرارات داخل النصر؟

رونالدو يسيطر فعليًا على الملف الفني منذ قدومه، لكن الأمور أصبحت أكثر علنية الآن، بدءًا من تعيين جيسوس مدربًا، وصولًا إلى تعيين صديقه سيميدو مديرًا تنفيذيًا.

هذه السيطرة تعني أن أي فشل في الموسم المقبل سيُحمّله الجمهور والمتابعون لرونالدو شخصيًا، لأنه الطرف الرئيس كل القرارات.

هل ستكون تجربة جيسوس مع النصر ناجحة؟

جيسوس مدرب محترف وله سجل حافل، لكن فشله مع الهلال الموسم الماضي كان بسبب الإرهاق الذي تعرض له الفريق.

التحدي الأكبر الآن هو بيئة النصر، هل الصفقات الجديدة (خاصة المحلية) ستلبي توقعاته؟ مع توقع موجة تعاقدات كبيرة. النصر قد يكون الأبرز في السوق، لكن النجاح سيعتمد على التوازن بين رغبات رونالدو ورؤية جيسوس الفنية.