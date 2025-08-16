لن يتواجد في "ثمانية".. عيسى الحربين ينتقل إلى قناة جديدة

لن يتواجد المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين، الذي عمل الموسم الماضي في شبكة (SSC)، في مجموعة قنوات ثمانية، رغم أن القناة الأخيرة أعلنت عن حصولها على حقوق بث البطولات السعودية حتى عام 2031.

وتتبع قنوات ثمانية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وستكون الناقل الرسمي لبطولات كرة القدم السعودية، بما في ذلك بطولة السوبر السعودي، والدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري يلو للموسم الحالي.

وأكدت المنصة إتاحة البث المباشر المجاني بجودة عالية لكافة المباريات عبر تطبيقها الرسمي والقنوات الفضائية على قمري "عرب سات" و"نايل سات"، إضافة إلى تطبيق "جاكو".

وأعلنت ثمانية أن قناتها الفضائية ستبدأ البث عبر الأقمار الصناعية في 28 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، على أن تعرض بطولة السوبر السعودي خلال المرحلة التجريبية التي تمتد من 19 حتى 23 أغسطس.

عيسى الحربين ينتقل إلى قناة جديدة

في المقابل، كشفت قناة أبوظبي الرياضية عن تعاقدها مع المعلق عيسى الحربين لينضم إلى طاقم معلقيها.

ونشرت القناة عبر منصاتها في مواقع التواصل صورة للحربين، مؤكدة انضمامه رسميًا إلى فريق العمل.