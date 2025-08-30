بجانب التتويج باللقب.. أسود الأطلس يحتكرون جوائز كأس إفريقيا للمحليين

فرض المنتخب المغربي سيطرته على الجوائز الجماعية والفردية لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025 التي اختتمت اليوم السبت في نيروبي الكينية بتتويج أسود الأطلس باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم.

وأحرز النجم أسامة المليوي هدفين، أحدهما كان خرافيا، ليمنح المغرب لقب أمم أفريقيا للمحليين بفوزه 3-2 على مدغشقر في المباراة النهائية التي شهدت حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وافتتح منتخب مدغشقر التسجيل بعد 9 دقائق من صفارة البداية عبر تسديدة فليسيتي مانتاسوا القوية من خارج منطقة الجزاء، ورد المغرب في الدقيقة 26 بهدف التعادل عبر يوسف مهري الذي حول عرضية خالد بابا بضربة رأس إلى الشباك.

ومنح أسامة المليوي التقدم للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد هجمة سريعة قادها محمد بولكسوت.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب مدغشقر في إدراك التعادل في الدقيقة 68 عبر توكي راكوتوندرايب لكن أسامة المليوي هداف البطولة نجح أخيرا في تسجيل هدف ثالث بتسديدة قوية من منتصف الملعب باغتت حارس مدغشقر في الدقيقة 80.

وبجانب كونه أصبح أول منتخب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين في 3 مناسبات بعد 2018 و2020، أحرز لاعب خط وسط أسود الأطلس محمد حُريمات جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ومن جانبه، فاز أسامة المليوي، مهاجم المغرب بجائزة هداف أمم إفريقيا للمحليين برصيد 6 أهداف.

وأحرز المليوي هدفين في النهائي بعد أن كان زميله في نادي نهضة بركان أحرز الهدف الأول للمغاربة.

وفاز السنغالي مارك ضيوف بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد أن كان قاد منتخب أسود التيرانغا للفوز بالمركز الثالث.

كما فاز المنتخب السنغالي بجائزة الروح الرياضية، المنتخب المثالي (fair play).

ووصف الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحارس ضيوف بكونه "حائط الصد" بعد أن تألق على امتداد مراحل النهائيات التي أقيمت في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكانت النسخة الثامنة من أمم إفريقيا للمحليين 2024، شهدت للمرة الأولى مشاركة 19 منتخبا واحتضنتها 3 بلدان للمرة الأولى أيضا.