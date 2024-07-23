شهدت منافسات الدوري الفنزويلي لكرة القدم جدلًا تحكيميًا واسعًا؛ بسبب إلغاء هدف لصالح فريق بويرتو كابيلو في لقائه ضده "بورتجيسا" فجر الثلاثاء.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، لكن اللقاء شهد جدلًا تحكيمياً واسعًا.

وألغى الحكم هدفًا قاتلًا لفريق بويرتو كابيلو من كرة عرضية حولها اللاعب في مرمى المنافس في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

واحتسب الحكم اللعبة تسللًا بناء على إشارة مساعده حامل الراية، إلا أن اللعبة لم تشهد أي شبهة تسلل.

المثير أن القناة الناقلة للمباراة عرضت اللعبة من خلال جهاز تقنية الفيديو، التي تم تأكيد إلغاء الهدف من خلالها عن طريق خط تسلل وهمي.

وظهر على شاشة التلفزيون خط التسلل يتحرك ليصبح اللاعب في موقف غير قانوني، ويتم إلغاء الهدف.

ووصف المتابعون هذا القرار بأنه أسوأ تسلل في تاريخ كرة القدم.

وحصد بويرتو كابيلو أول نقطة بعد خوض لقاءين من منافسات الدوري الفنزويلي، كما حقق فريق بورتجيسا نقطة واحدة في أول جولتين أيضًا.

وشهدت بعض الملاعب اعتراضات واسعة على قرارات تحكيمية، بجانب عدم تأثير تقنية الفيديو بشكل واضح لإضفاء العدالة، وهو ما أدى لاعتراضات جماهيرية في مباراة بالدوري النرويجي تم إلغاؤها بسبب غضب المشجعين.