أول تعليق من موسى التعمري بعد رحيل عموتة
وجه موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، رسالة بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن قيادة النشامى بشكل رسمي.
وأعلن الاتحاد الأردني في بيان رسمي، مساء السبت، رحيل عموتة بالتراضي عن قيادة النشامى.
وتولى المهمة المدرب جمال السلامي المدير الفني الأسبق للرجاء بجانب عدة أندية محلية في الدوري المغربي.
وكتب التعمري عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام:" شكرًا للحسين عموتة والجهاز الفني على ما قدموه لنا في الفترة السابقة".
وأضاف:" أما نحن النشامى فمستمرون بنفس الروح والشغف والتحدي والعزيمة والإصرار ليبقى اسم الوطن عاليًا".
ونشر التعمري صورة لمنتخب الأردن قائلًا:" نحن كما عهدتمونا، بل أشد وأصلب".
وقاد عموتة منتخب الأردن لإنجاز تاريخي بالوصول لنهائي كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الحالي.
وحل المنتخب الأردني وصيفًا لآسيا بعد الخسارة أمام منافسه القطري في نهائي البطولة القارية.
وتأهل منتخب الأردن بشكل رسمي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام بالمملكة العربية السعودية.
وصعد النشامى أيضًا إلى الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.