أول تعليق من موسى التعمري بعد رحيل عموتة

وقاد عموتة منتخب الأردن لإنجاز تاريخي بالوصول لنهائي كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الحالي.

وحل المنتخب الأردني وصيفًا لآسيا بعد الخسارة أمام منافسه القطري في نهائي البطولة القارية.

وتأهل منتخب الأردن بشكل رسمي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام بالمملكة العربية السعودية.

وصعد النشامى أيضًا إلى الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.