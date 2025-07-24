رسمياً.. نجم الأفريقي التونسي يرحل إلى الدوري العراقي

غادر اللاعب حمدي العبيدي، نجم فريق الأفريقي التونسي لكرة القدم، أسوار ناديه رسمياً قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقرر العبيدي خوض تجربة جديدة بعيداً عن فريقه الأفريقي لأول مرة بعد أن تم تصعيده للفريق الأول، العام 2020، قادماً من قطاع الناشئين.

وأعلن نادي أمانة بغداد العراقي، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب حمدي العبيدي قادماً من الأفريقي.

ووقَّع اللاعب التونسي عقداً لموسمين قادمين لينضم إلى فريق أمانة بغداد في الموسم الجديد.

وكان حمدي العبيدي قد لعب 126 مباراة بقميص نادي الأفريقي التونسي، وسجل 28 هدفاً، وقدَّم 11 تمريرة حاسمة.

ولعب العبيدي مع منتخب تونس مباراتين دوليتين خلال مشواره، ويجيد في مراكز رأس الحربة والجناح الهجومي.

ويضم الدوري العراقي عدداً من اللاعبين التوانسة أبرزهم أيوب بن مشارك الذي تألق بشكل لافت مع فريق الشرطة، كما يلعب أيمن الصفاقسي، وأيمن محمد، مع فريق ديالا.

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وانضم غيث معروفي إلى صفوف فريق الطلبة أيضاً، منذ شهر سبتمبر الماضي، كما يلعب نسيم سعيود في صفوف فريق النجف.

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وارتبط اسم اللاعب التونسي حمزة المثلوثي بالرحيل إلى نادي الشرطة العراقي عقب رحيله عن نادي الزمالك.