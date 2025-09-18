رويترز: تسريح عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا
logo
رياضة

لا نعرف عنه شيئاً.. تصريحات صادمة من مدرب بتروجت حول "عاشق الزمالك" (فيديو)

لا نعرف عنه شيئاً.. تصريحات صادمة من مدرب بتروجت حول "عاشق الزمالك" (فيديو)
حامد حمدانالمصدر: حساب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

أدلى محمد حجاج، المدرب العام لفريق بتروجت، بتصريحات صادمة بشأن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط الفريق، بعد أزمته الأخيرة.

وكان حامد حمدان دخل في صدام مع إدارة بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رفض رحيله إلى الزمالك، وانقطع عن تدريبات الفريق، خلال شهر يوليو الماضي قبل الاعتذار للنادي البترولي.

أخبار ذات علاقة

حامد حمدان لاعب وسط بتروجت

عزلة وضيق خاطر.. رسالة نارية من حامد حمدان بعد منعه من الانتقال إلى الزمالك

  

أخبار ذات علاقة

حامد حمدان

تطورات غير متوقعة في مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان

وكان اللاعب صاحب الـ24 عامًا خاض 29 مباراة برفقة النادي البترولي في الموسم الماضي، وسجل هدفين كما صنع مثلهما، ويمتد عقده مع بتروجت حتى يونيو 2026.

وقال حجاج في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد لدي معلومات عن حامد حمدان، هو منقطع عن التدريبات، والموضوع مع مجلس الإدارة، وحتى الآن هو غير متواجد مع الفريق نهائيًا، في البداية تدرب، وبعد ذلك انقطع ولا نعرف عنه شيئا، وحتى مسألة اعتذاره لا أعرف عنها أيّ شيء نهائيا".

أخبار ذات علاقة

حامد حمدان نجم بتروجت

الأهلي يعطل انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وأضاف: "حامد حمدان لاعب في فريقنا، لكن هل أي لاعب يتلقى عرضًا ينقطع عن التدريبات هل هذا يصح؟ إذا كان الأمر كذلك فكل لاعب يحصل على عرض سيبقى في المنزل".

وتابع: "في بداية انقطاعه عن التدريبات تواصل البعض مع حمدان بشكل رسمي، لكنه رفض، وهناك لوائح وقوانين نعمل بها، ولا يوجد لدينا كجهاز فني مشكلة في رحيل أي لاعب ولكن مشكلته مع الإدارة".

وأتم:" أزمة حامد حمدان مع إدارة بتروجت وليست مع الجهاز الفني، ولا يوجد أي تأثير للفريق بغياب اللاعب".

 

كواليس وفاجآت يكشفها المدرب العام لبتروجيت عن حامد حمدان

محمد حجاج المدرب العام لبتروجيت: حامد حمدان منعرفش عنه حاجة ومتحول للتحقيق ومنقطع عن التدريبات ❌ ولم نرفض انتقاله للزمالك ومفيش تأثير برحيله عن الفريق .. وإسلام صادق يرد: كلام المدرب العام يتعارض مع حديث مجلس الإدارة معي 📺 #البريمو | #TenTV

Posted by ‎برنامج البريمو‎ on Wednesday, September 17, 2025

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC