لا نعرف عنه شيئاً.. تصريحات صادمة من مدرب بتروجت حول "عاشق الزمالك" (فيديو)

أدلى محمد حجاج، المدرب العام لفريق بتروجت، بتصريحات صادمة بشأن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط الفريق، بعد أزمته الأخيرة.

وكان حامد حمدان دخل في صدام مع إدارة بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رفض رحيله إلى الزمالك، وانقطع عن تدريبات الفريق، خلال شهر يوليو الماضي قبل الاعتذار للنادي البترولي.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عامًا خاض 29 مباراة برفقة النادي البترولي في الموسم الماضي، وسجل هدفين كما صنع مثلهما، ويمتد عقده مع بتروجت حتى يونيو 2026.

وقال حجاج في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد لدي معلومات عن حامد حمدان، هو منقطع عن التدريبات، والموضوع مع مجلس الإدارة، وحتى الآن هو غير متواجد مع الفريق نهائيًا، في البداية تدرب، وبعد ذلك انقطع ولا نعرف عنه شيئا، وحتى مسألة اعتذاره لا أعرف عنها أيّ شيء نهائيا".

وأضاف: "حامد حمدان لاعب في فريقنا، لكن هل أي لاعب يتلقى عرضًا ينقطع عن التدريبات هل هذا يصح؟ إذا كان الأمر كذلك فكل لاعب يحصل على عرض سيبقى في المنزل".

وتابع: "في بداية انقطاعه عن التدريبات تواصل البعض مع حمدان بشكل رسمي، لكنه رفض، وهناك لوائح وقوانين نعمل بها، ولا يوجد لدينا كجهاز فني مشكلة في رحيل أي لاعب ولكن مشكلته مع الإدارة".

وأتم:" أزمة حامد حمدان مع إدارة بتروجت وليست مع الجهاز الفني، ولا يوجد أي تأثير للفريق بغياب اللاعب".