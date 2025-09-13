logo
موقف أوتافيو من تشكيل القادسية الأساسي أمام الهلال السعودي

أوتافيو في تدريبات القادسيةالمصدر: حساب القادسية السعودي على إكس
يواجه القادسية نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، على ملعب "المملكة آرينا" ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، في مواجهة قد تشهد الظهور الأول للبرتغالي أوتافيو مونتيرو، المنتقل حديثا للقادسية من صفوف النصر.

وقرر النصر التخلص من أوتافيو، بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، وقد انضم إلى القادسية، لمدة موسمين.

وكان فريق القادسية افتتح مشواره في الدوري السعودي بالفوز على النجمة، الصاعد حديثًا، بنتيجة ثلاثة مقابل واحد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإسباني ميشيل غونزاليس، مدرب القادسية، يتجه إلى إبقاء البرتغالي أوتافيو، الوافد الجديد، على مقاعد البدلاء، مع إمكانية الدفع به حسب الحاجة إليه خلال مجريات اللقاء.

وكان القادسية تعاقد مع أوتافيو، صاحب الـ 30 عاما، قادما من النصر، ليصبح رابع صفقاته الأجنبية في الميركاتو الصيفي بعد الغاني بونسو باه، والإيطالي ماتيو ريتيجي، والألماني جوليان فايغل.

وخلال مسيرته مع النصر، خاض أوتافيو 84 مباراةً، سجل فيها 12 هدفا، وقدَّم 16 تمريرةً حاسمةً.

 

 

