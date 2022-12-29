ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في مرمى ليدز
أرقام رائعة يحققها المهاجم النرويجي في البريميرليغ
ابتعد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز ثنائية في شباك ليدز يونايتد، مساء اليوم الأربعاء.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليدز يونايتد في ملعب "آيلاند رود"، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.
هالاند يطير بالصدارة بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين
وأحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 51 و64، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا هذا الموسم ليحلق في الصدارة منفردًا.
ويبتعد هالاند بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه وهو هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1 إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا
2 هاري كين توتنهام هوتسبر 13 هدفًا
3 إيفان توني برينتفورد 11 هدفًا
4 ألكسندر ميتروفيتش فولهام 10 أهداف