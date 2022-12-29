ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في مرمى ليدز

ابتعد النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز ثنائية في شباك ليدز يونايتد، مساء اليوم الأربعاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليدز يونايتد في ملعب "آيلاند رود"، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.