بشرى لنادي الزمالك.. زيزو ينهي "أزمة الموسم" برسالة رائعة (صورة)

أسدل أحمد مصطفى "زيزو"، نجم نادي الزمالك، الستار على "أزمة الموسم"، بعد أن كان قاب قوسين من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، وتلقى اللاعب أخيرًا عرضًا ضخمًا للرحيل إلى نادي نيوم السعودي.

وشهدت مفاوضات الزمالك مع زيزو "شدا وجذبا" خلال الفترة الماضية، فقد كان الزمالك يرغب في استمراره، ولكن اللاعب يريد الرحيل.

وحسم زيزو الأمر، وأعلن استمراره مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد 2024-2025 رغم العروض التي تلقاها في الصيف الجاري.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" رسالة باللغة الإنجليزية، أعلن خلالها بقاءه في صفوف الفريق.

وقال زيزو: "الزمالك ليس مجرد ناد، بل هو عائلة، لقد أظهر لي شغفكم وولاؤكم ما يعنيه حقًا الانتماء، أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء، ولكن من أجلكم".

وأضاف: "المشجعون هم الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزًا، دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معًا يدًا بيد، في أية لحظة صعبة يزداد ولائي وحبي لكم. شكرًا لكم على ثقتكم بي".

ويستعد الزمالك للموسم الجديد الذي ينطلق بمواجهة قوية أمام الأهلي، في كأس السوبر الأفريقي، من دون أن يعلن أية صفقة رسمية حتى الآن.