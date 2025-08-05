يان ماتيوس.. أول رد من الزمالك على "الصفقة الهجومية المزلزلة"

نفى مصدر في نادي الزمالك ما تردد عن التعاقد مع الجناح الأيمن البرازيلي يان ماتيوس، لاعب يوكوهاما الياباني.

ويجيد اللاعب في مركز الجناح الأيمن الذي يفتقده الزمالك بشدة منذ رحيل أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي.

وتردد أن النادي توصل لاتفاق مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في ديسمبر 2025.

ووفقا للتقارير يتوقف اكتمال الزمالك على خروج أحد لاعبي الزمالك الأجانب، أحمد الجفالي أو، سيف الدين الجزيري أو، صلاح مصدق لتفريغ مقعد أجنبي لضمه.

ويسعى الزمالك لإعارة الجفالي إلى أحد الأندية المصرية أو الخليجية أو التونسية لحسم الأمر قبل غلق القيد، غدا الأربعاء.

من هو يان ماتيوس

يان ماتيوس سوزا هو لاعب كرة قدم برازيلي يبلغ من العمر 26 عامًا، من مواليد 4 سبتمبر 1998 في ألاجوينياس، البرازيل.

يلعب في مركز الجناح الأيمن، ويمثل حاليًّا نادي يوكوهاما إف مارينوس في الدوري الياباني. انضم إلى النادي في أغسطس 2022، وحقق معه لقب الدوري الياباني في موسمه الأول، ثم لقب كأس السوبر الياباني في الموسم التالي. خلال مشاركته في 27 مباراة مع يوكوهاما في جميع البطولات، سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

بدأ يان مسيرته في نادي فيتوريا البرازيلي عام 2009 في الأكاديمية الشبابية، وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول عام 2015، لعب أيضًا مع بالميراس بنظام الإعارة في 2017، قبل أن يوقع عقدًا دائمًا معهم في 2018.

رد الزمالك

قال مصدر في نادي الزمالك إنه لا توجد مفاوضات مع اللاعب.

وحسب مصادر فإن ماتيوس طلب راتب 2 مليون دولار للانتقال إلى ناد جديد ومغادرة الدوري الياباني.