تصعيد خطير من حارس الزمالك تجاه ناديه
كشف مصدر مقرب من محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أن اللاعب يعتزم التصعيد بشكل قوي تجاه ناديه، حيث قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتلقى الزمالك هزيمة أمام نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين لهدف في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جرت على ملعب برج العرب.
وخلال المباراة اشتبك محمد عواد مع زميله حسام عبد المجيد، حيث دفع حارس الزمالك زميله بالفريق، بعد تسجيل المصري هدفه الثاني في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.
أعلن النادي، يوم الأربعاء، إيقاف محمد عواد، عن المشاركة في المباريات لحين التحقيق معه، عصر السبت المقبل من خلال الشؤون القانونية بالنادي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس، إن "عواد يرى أن العقوبة التي فرضت عليه بخصم 25% من مستحقاته مبالغ فيها، بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في المباريات الرسمية من الفريق".
وتابع: "عواد طلب ورقة رسمية من النادي تفيد بالعقوبة الموقعة عليه من أجل الاتجاه لرفع شكوى ضد النادي في فيفا".
وأضاف: "الحارس أبدى رفضه لقرار الإيقاف والغرامة، خاصة أن ذلك تم قبل التحقيق معه لمعرفة الأسباب".
وشارك محمد عواد في مباراة الزمالك والمصري بعد تعرض محمد صبحي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الإحماء قبل انطلاق اللقاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.