تصعيد خطير من حارس الزمالك تجاه ناديه

كشف مصدر مقرب من محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أن اللاعب يعتزم التصعيد بشكل قوي تجاه ناديه، حيث قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتلقى الزمالك هزيمة أمام نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين لهدف في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جرت على ملعب برج العرب.

وخلال المباراة اشتبك محمد عواد مع زميله حسام عبد المجيد، حيث دفع حارس الزمالك زميله بالفريق، بعد تسجيل المصري هدفه الثاني في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

أعلن النادي، يوم الأربعاء، إيقاف محمد عواد، عن المشاركة في المباريات لحين التحقيق معه، عصر السبت المقبل من خلال الشؤون القانونية بالنادي.