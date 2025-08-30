أول تعليق من ريبيرو حول مطالب رحيله عن الأهلي المصري

رد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، على مطالب رحيله عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2، مساء السبت، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وقال ريبيرو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الهدف المبكر لفريق بيراميدز بعد مرور 5 دقائق ساهم في زيادة توتر لاعبيه وأربك الحسابات، موضحاً أن فريقه فقد التوازن تماماً بعد استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وأشار إلى أن أداء الأهلي في مباراة بيراميدز لم يكن على المستوى المطلوب في ظل قوة المنافس، موضحاً أن الأداء كان أفضل أمام غزل المحلة رغم التعادل.

التعليق على مطالبات الرحيل

رد المدرب الإسباني على مطالبات الجماهير برحيله في المباراة قائلاً:" أتفهم تماماً غضب الجماهير، الهزيمة كانت صعبة وسنحتاج إلى الوقت لتجاوزها".

وأكد أنه يعلم بعدم رضا الجماهير عن النتائج ولكنه يسعى لمساعدة الفريق وتحسين الأداء، موضحاً أنه يحترم جميع الآراء والانتقادات ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت لنقل أفكاره للاعبي الفريق.

وأضاف: "العمل في الأهلي ليس سهلاً ولكنني واثق في التحسن مع مرور الوقت والتناغم مع أفكاره".

وأشار إلى أنه لا يبحث عن أعذار للهزيمة ولن يتحدث عن الإصابات، موضحاً أنه سيقف على أسباب الهزيمة وسيسعى لعلاجها.

تعليق مدرب بيراميدز

من جانبه، قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه سعيد وفخور بلاعبيه وراضٍ عن الفوز، موضحاً أن رد فعل اللاعبين كان رائعاً بحصد الفوز على الأهلي.

وأضاف: "للأسف فريقي عانى إصابات عديدة في فترة الإعداد؛ وهو ما سيجعلني أقوم بشيء غير مألوف في كرة القدم وإقامة فترة إعداد جديدة خلال التوقف الدولي القادم".

وتابع: "طموحي مع بيراميدز حصد لقب الدوري، وسأجهز أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة".

وواصل: "ليس جيداً الحديث عن وضعية الأهلي الآن، فالفريق يقوده مدير فني جديد ولديه صفقات استقدمها في الصيف".

وتابع: "كل ما أستطيع قوله أن ريبيرو مدرب جيد وواجهته في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي مع فريقه السابق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وهو صديق شخصي لي.. فقط هو يحتاج إلى بعض الوقت لتطبيق أفكاره".

ورد يورتشيتش على أنباء الرحيل لقيادة الأهلي ضاحكاً، وغادر المؤتمر الصحفي.